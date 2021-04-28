​7 апреля в Латвии закончился режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии Covid-19. За эти 149 дней мы пережили, возможно, самое большое разделение общества в истории Латвии. События, которые мы пережили, разделили нас на тех, кто доверяет науке и кто не доверяет, на тех, кто за и против вакцин, на сторонников и противников действий правительства.

Документальный фильм "Территория Covid-19", созданный командой TVNET Grupa, - это срез этих 149 дней, отражающий пройденный нами путь, во время которого остановилась культурная и развлекательная жизнь, приостановился бизнес, а в значительной части общества процветали теории заговора. Это время, которое, как лакмусовая бумажка, осветило наши истинные ценности и уровень понимания.

Документальный фильм "Территория Covid-19":

В создании фильма "Территория Covid-19" участвовала опытная команда журналистов TVNET Grupa под руководством известного латвийского режиссера Яниса Вингриса. Нашей целью было показать разрыв между людьми, медиками и отрицателями Covid-19, между правительством и народом. Нашей задачей было создать исторические доказательства, развеять ложь и теории заговора вокруг Covid-19 и вакцин, а также показать сверхчеловеческую работу латвийских врачей практически в военных условиях. Это свидетельства, значение которых мы еще не осознаем, но которые послужат краеугольными камнями этого меняющегося века и посланием будущим поколениям - о наших людях, которые вели войну, чтобы мы могли дышать.

Мы продолжаем этот проект, потому что больше не хотим терять наших людей.

Нас тревожит, что наши врачи выгорают, тогда как объем новых теорий заговора в обществе и недоверие к словам медиков, ученых и государственных лиц во время затянувшегося режима чрезвычайной ситуации растет.

Нас тревожит, что в соцсетях к новостям об умерших от Covid-19 ежедневно кто-то ставит смеющийся смайлик, тогда как для других это означает загубленное будущее.

Нас тревожит, что мы потеряли способность сопереживать и больше не можем ощутить в себе сочувствие к страданиям другого человека, ведь когда мы теряем сочувствие - мы теряем человечность.

Нас тревожит, что многие из нас сбиты с толку, бессильны и поэтому становятся легкой добычей для амбициозных людей, которые создают заговоры, чтобы заполучить популярность, влияние, славу и деньги.

Мы понимаем, почему люди обращают внимание на заговоры - ведь они создают вводящее в заблуждение чувство принадлежности. В то время когда многие потеряли работу, давят неоплаченные счета и кредиты, забыться в развлечениях невозможно, а осуждать мистический, неизвестный вирус слишком бессмысленно, люди объединяются под общим "мы", которое винит в происходящем правительство, элиту мировой экономики, премьера, Билла Гейтса и медиков, ведь это нечто более реальное, чем болезнь, которая еще не коснулась самого человека.

Поиск козла отпущения, виновного в бедах нации, является неотъемлемой частью теорий заговора, поскольку это хоть немного смягчает чувство негодования, беспомощности и разбитых надежд, вызванное пандемией. Поэтому там, где ученые и медики видят вспышку вируса, сторонники заговоров видят скоординированные действия узкой, ненавистной группы людей. У них нет цели найти новое, куда более лучшее решение в сложившейся ситуации, их единственная цель - избавиться от негатива, порожденного чувством бессилия и несправедливости, и найти удовлетворение, очерняя других и подрывая основы демократии.

Между тем медики в защитной одежде каждый день переступают порог, соединяющий два мира, две отдельные реальности. Они в "красных зонах" продолжают спасать жизни, бороться с вирусом, дезинформацией и необоснованными обвинениями. За этим порогом другого выбора нет.