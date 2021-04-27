Covid-19: в Литве 1031 новый случай, в Эстонии - 459

Литва

За минувшие сутки в Литве проведено около 20 тыс. тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 242 926 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3877 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7842 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5034 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 459 тестов (9,1%), скончались три человека.