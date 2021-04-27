Продолжается вакцинация жителей, участвующих в проведении муниципальных выборов

К 26 апреля вакцинированы 228 членов избирательных комиссий, а так же жители участвующие в организации выборов на основе заключенных договоров.

Центральная избирательная комиссия представила в Национальную службу здравоохранения список из 1194 членов избирательной комиссии в 25 округах. К понедельнику в Центральную избирательную комиссию поступила информация от 27 муниципальных избирательных комиссий о желании 1293 человек пройти вакцинацию от Covid-19, поэтому списки лиц, представленные в Национальную службу здравоохранения, будут обновлены в ближайшее время.

Создание участковых комиссий в органах местного самоуправления завершилось 26 апреля, и до сих пор шла вакцинация сотрудников тех избирательных округов, где уже созданы избирательные комиссии. В настоящее время ожидаются списки членов комиссий подлежащих вакцинации еще от 14 муниципальных избирательных комиссий.

Выборы муниципальных советов на вновь образованных административных территориях состоятся 5 июня 2021 года. Помимо Центральной избирательной комиссии, в подготовке выборов будут задействованы шесть городских и 35 окружных избирательных комиссий. Будут работать 790 избирательных участков по всей Латвии, кроме Риги. Всего в обеспечении проведения муниципальных выборов может быть задействовано до семи тысяч человек – членов и сотрудников избирательных комиссий и других работников. Также следует отметить, что некоторые члены избирательных комиссий и сотрудники, возможно, уже прошли вакцинацию, в рамках других приоритетных групп.

В Минздраве напоминают, что для прохождения вакцинации работникам, включенным в список этой приоритетной группы, предлагается подать заявку на сайте manavakcina.lv и выбрать наиболее подходящее учреждение и время вакцинации. В то же время работники из представленных Центральной избирательной комиссией списков, которые уже подали заявку на сайте manavakcina.lv, но еще не прошли ее, для обеспечения максимально быстрого прохождения вакцинации, помимо возможности самостоятельного выбора медучереждения получат еще и приглашение к конкретным вакцинаторам.