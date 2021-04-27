British Airways возобновляет полеты в Ригу

British Airways объявила о ряде новых маршрутов, в том числе о том, что

со 2 июля по 26 сентября будет выполнять регулярные пассажирские рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Ригу.

British Airways уже выполняла полеты между Лондоном и Ригой с 1997 года, но в 2007 года закрыла маршрут, так как он не приносил прибыли.