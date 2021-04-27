British Airways возобновляет полеты в Ригу
Британская национальная авиакомпания British Airways предстоящим летом на время возобновит полеты между Ригой и Лондоном, свидетельствует обнародованная авиакомпанией информация.
Британская национальная авиакомпания British Airways предстоящим летом на время возобновит полеты между Ригой и Лондоном, свидетельствует обнародованная авиакомпанией информация.
British Airways объявила о ряде новых маршрутов, в том числе о том, что
Полеты будут выполняться три раза в неделю.
British Airways уже выполняла полеты между Лондоном и Ригой с 1997 года, но в 2007 года закрыла маршрут, так как он не приносил прибыли.