Вт, 27.04.2021
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Re:Baltica

British Airways возобновляет полеты в Ригу

ФОТО: SCANPIX

Британская национальная авиакомпания British Airways предстоящим летом на время возобновит полеты между Ригой и Лондоном, свидетельствует обнародованная авиакомпанией информация.

British Airways объявила о ряде новых маршрутов, в том числе о том, что

со 2 июля по 26 сентября будет выполнять регулярные пассажирские рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в Ригу.

Полеты будут выполняться три раза в неделю.

British Airways уже выполняла полеты между Лондоном и Ригой с 1997 года, но в 2007 года закрыла маршрут, так как он не приносил прибыли.

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