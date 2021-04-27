Беларусь не будет закрывать посольства в ЕС и Украине
Глава МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь не планирует закрывать посольства в Украине и европейских странах.
Глава МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь не планирует закрывать посольства в Украине и европейских странах.
Политолог Дмитрий Усов в интервью "Брестской газете" пояснил: "Закрытие посольств было бы свидетельством того, что белорусская власть самоизолируется. Оно бы способствовало росту внутренней напряженности и внешней изоляции, подорвало бы остатки экономических, политических и дипломатических взаимоотношений с западными странами", - уверен политолог. На его взгляд, заявление Макея было психологической атакой властей. "Хотя оно совершенно не означает, что процесс деградации взаимоотношений между Беларусью и Западом прекратится", считает Усов.
По мнению аналитика Naviny.by, заявлении белорусской стороны о причастности руководства США к заговору против Лукашенко лишь еще больше усложнят отношения Минска и Вашингтона. К тому же международная изоляция Беларуси способствует сближению с Россией. Вынужденный процесс "углубления интеграции" с Россией придется продолжать, а это неизбежно приведет к возникновению еще больших угроз суверенитету Беларуси.
Белорусские власти обиделись всерьез
С американского направления почти ежедневно поступают неутешительные для Минска сведения. Стало известно, что Минфин США вновь вводит в действие санкции против девяти предприятий белорусского нефтехимического комплекса.
Сюрпризом такое решение не назовешь: еще в конце марта американский Госдепартамент объявил, что будет рекомендовать эту меру, поскольку в Беларуси продолжаются систематические нарушения прав человека.
Более неожиданным оказалось прозвучавшее 18 апреля заявление назначенного посла США в Беларуси Джули Фишер, что она не может приехать в Минск из-за отсутствия визы. По ее словам, она была готова сделать это еще в начале года.
Ситуация действительно выглядит довольно странно. 28 января глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей высказал заинтересованность официального Минска в конструктивном взаимодействии с новой администрацией Белого дома и в прибытии американского посла в Беларусь.
12 февраля в кулуарах Всебелорусского народного собрания он подтвердил эту точку зрения, предложив послу не ограничиваться односторонней информацией, а получать также официальные комментарии. Тем самым было фактически повторено приглашение приехать.
А 22 марта в телефонном разговоре министра с советником государственного секретаря США Дереком Шоле уже американская сторона подтвердила готовность посла прибыть в страну.
Во всяком случае, 20 апреля Макей заявил телеканалу ОНТ: "Понятно, для того чтобы приехать в Беларусь, любому гражданину требуется виза. Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси". Также прозвучало: "Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это?"
Но о том, что "Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны", представитель Госдепа заявил еще в сентябре 2020 года. Так что для белорусской стороны это не новость. Поэтому можно предположить, что Минск всерьез обиделся на решение США разморозить санкции.
Скандал на почве "дела о покушении"
Но эти новости, сами по себе, безусловно, немаловажные, заведомо меркнут на фоне того, что Лукашенко де-факто выдвинул властям США непредсказуемое по последствиям обвинение в подготовке террористического акта против него и его детей.
17 апреля, рассказывая во время субботника журналистам о якобы предотвращенном заговоре, Лукашенко заявил: "Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы".
Пока, правда, твердых доказательств причастности Вашингтона к этой истории не предъявлено. Так, в продемонстрированных по ТВ рассуждениях задержанных Александра Федуты и Юрия Зенковича Америка вроде бы не фигурировала. Имеющееся у Зенковича гражданство США отнюдь не означает автоматически, что его инструктировало ЦРУ.
Между тем в беседе Владимира Путина и Джо Байдена этот сюжет в самом деле мог быть затронут. Путин мог задать на этот счет вопрос и получить ответ, например, в том духе, что ничего подобного не было.
Ожидать чего-либо иного было бы наивно, и это подтвердил официальный представитель Госдепартамента, заявивший: любое предположение о том, что правительство США стояло за попыткой устранения Лукашенко или было вовлечено в него, является абсолютно ложным.
Надвигается ледниковый период
Как бы там ни было, белорусско-американские отношения, судя по всему, испорчены кардинально, и оснований рассчитывать на более или менее скорое начало процесса их нормализации не просматривается.
Откровенно говоря, трудно припомнить, где и когда в последний раз в мире имело место нечто подобное, разве что между Соединенными Штатами и Кубой в шестидесятые годы прошлого века. В свете случившегося уже вовсе не выглядит невозможным разрыв дипломатических отношений.
Но даже если скандал вокруг "дела о покушении" со временем как-то удастся замять, на хоть заметное потепление в двусторонних отношениях рассчитывать едва ли стоит. Противоречия в принципиальных взглядах сторон на должное устройство общества, столь наглядно проявившиеся после августа, оказались слишком уж взаимоисключающими.
Однако в любом случае, вступив в настоящую конфронтацию с ведущей мировой державой, вряд ли удастся обойтись без капитальных издержек. Вынужденный процесс "углубления интеграции" с Россией придется продолжать, а это неизбежно приведет к возникновению еще больших угроз суверенитету Беларуси.