Беларусь не будет закрывать посольства в ЕС и Украине

Политолог Дмитрий Усов в интервью "Брестской газете" пояснил: "Закрытие посольств было бы свидетельством того, что белорусская власть самоизолируется. Оно бы способствовало росту внутренней напряженности и внешней изоляции, подорвало бы остатки экономических, политических и дипломатических взаимоотношений с западными странами", - уверен политолог. На его взгляд, заявление Макея было психологической атакой властей. "Хотя оно совершенно не означает, что процесс деградации взаимоотношений между Беларусью и Западом прекратится", считает Усов.

По мнению аналитика Naviny.by, заявлении белорусской стороны о причастности руководства США к заговору против Лукашенко лишь еще больше усложнят отношения Минска и Вашингтона. К тому же международная изоляция Беларуси способствует сближению с Россией. Вынужденный процесс "углубления интеграции" с Россией придется продолжать, а это неизбежно приведет к возникновению еще больших угроз суверенитету Беларуси.

Белорусские власти обиделись всерьез

С американского направления почти ежедневно поступают неутешительные для Минска сведения. Стало известно, что Минфин США вновь вводит в действие санкции против девяти предприятий белорусского нефтехимического комплекса.

Сюрпризом такое решение не назовешь: еще в конце марта американский Госдепартамент объявил, что будет рекомендовать эту меру, поскольку в Беларуси продолжаются систематические нарушения прав человека.

Более неожиданным оказалось прозвучавшее 18 апреля заявление назначенного посла США в Беларуси Джули Фишер, что она не может приехать в Минск из-за отсутствия визы. По ее словам, она была готова сделать это еще в начале года.

Ситуация действительно выглядит довольно странно. 28 января глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей высказал заинтересованность официального Минска в конструктивном взаимодействии с новой администрацией Белого дома и в прибытии американского посла в Беларусь.

12 февраля в кулуарах Всебелорусского народного собрания он подтвердил эту точку зрения, предложив послу не ограничиваться односторонней информацией, а получать также официальные комментарии. Тем самым было фактически повторено приглашение приехать.

А 22 марта в телефонном разговоре министра с советником государственного секретаря США Дереком Шоле уже американская сторона подтвердила готовность посла прибыть в страну.

Однако процесс очевидно застопорился. И причина, надо полагать, в том, что изменилась позиция белорусской стороны.

Во всяком случае, 20 апреля Макей заявил телеканалу ОНТ: "Понятно, для того чтобы приехать в Беларусь, любому гражданину требуется виза. Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси". Также прозвучало: "Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это?"