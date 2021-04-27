Начинается строительство крупного жилого комплекса в Межапарке

Строительство многоквартирных домов начнется летом 2021 года, общая стоимость инвестиций составит 15 млн евро.

По словам менеджера по развитию Kaamos Kinnisvara Ивара Вахтера, решение о строительстве MoHo Park принято потому, что первый латвийский проект жилищного строительства Divi Krasti был хорошо принят клиентами, более половины квартир были проданы.

Название MoHo Park происходит от словосочетания Modern Homes. Это жилой комплекс энергоэффективности A-класса с 16 пентхаусами.

Цена квадратного метра в MoHo Park составит от 2200 до 3200 евро.

Строительство начнется в этом году и завершится в 2025 году.