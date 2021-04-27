Вт, 27.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

Начинается строительство крупного жилого комплекса в Межапарке

Жилой комплекс. Иллюстративное фото ФОТО: Вера Копти.

Эстонская компания Kaamos Kinnisvara начинает свой второй проект жилищного строительства в Латвии - двух 12-этажных многоквартирных домов в Межапарке.

Строительство многоквартирных домов начнется летом 2021 года, общая стоимость инвестиций составит 15 млн евро.

По словам менеджера по развитию Kaamos Kinnisvara Ивара Вахтера, решение о строительстве MoHo Park принято потому, что первый латвийский проект жилищного строительства Divi Krasti был хорошо принят клиентами, более половины квартир были проданы.

Название MoHo Park происходит от словосочетания Modern Homes. Это жилой комплекс энергоэффективности A-класса с 16 пентхаусами.

Цена квадратного метра в MoHo Park составит от 2200 до 3200 евро.

Строительство начнется в этом году и завершится в 2025 году.

В настоящее время в активной застройке у Kaamos Kinnisvara находятся квартал Avala и шесть жилых проектов. В прошлом году компания продала в общей сложности 217 новых квартир в Эстонии и Латвии.

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