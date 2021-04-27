Начинается строительство крупного жилого комплекса в Межапарке
Эстонская компания Kaamos Kinnisvara начинает свой второй проект жилищного строительства в Латвии - двух 12-этажных многоквартирных домов в Межапарке.
Эстонская компания Kaamos Kinnisvara начинает свой второй проект жилищного строительства в Латвии - двух 12-этажных многоквартирных домов в Межапарке.
Строительство многоквартирных домов начнется летом 2021 года, общая стоимость инвестиций составит 15 млн евро.
По словам менеджера по развитию Kaamos Kinnisvara Ивара Вахтера, решение о строительстве MoHo Park принято потому, что первый латвийский проект жилищного строительства Divi Krasti был хорошо принят клиентами, более половины квартир были проданы.
Название MoHo Park происходит от словосочетания Modern Homes. Это жилой комплекс энергоэффективности A-класса с 16 пентхаусами.
Строительство начнется в этом году и завершится в 2025 году.
В настоящее время в активной застройке у Kaamos Kinnisvara находятся квартал Avala и шесть жилых проектов. В прошлом году компания продала в общей сложности 217 новых квартир в Эстонии и Латвии.