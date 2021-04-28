Кто вам платит? ⟩ Пресс-секретарь Тихановской о "постсовке" Лукашенко, или Почему в Беларуси нет IKEA

По оценке Красулиной, нормальный бизнес в Беларуси мог построить только тот человек, который соглашался выполнять условия, выдвинутые Лукашенко: "Я вам расскажу историю - когда приехал представитель IKEA , достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать итд.

На замечание ведущих, что таким образом "хозяйственник" Александр Лукашенко, возможно, действовал по принципу "сохранил свое, не пустил чужое?", Красулина парировала, что на деле это просто привело к тому, что народ вынужден за свой счет неоправданно пополнять карман правителя. "В итоге - любую икеевскую кровать и тумбочку для обуви мы везем через границу и у нас большие таможенные платежи. Раньше был такой анекдот: "Купи памперс себе, купи Лукашенко", то есть ты должен примерно такие же деньги отдать за ввозимый тобой товар - таможенные платежи идут в бюджет государства, и многое оседает в кармане Лукашенко, потому что бюджет очень непрозрачный. И то же самое с икеевскими товарами - они чем во всем мире привлекают? Тем, что они достаточно дешевые, а в Беларуси они очень дорогие, потому что ты огромное количество средство отчисляешь в этот бездонный карман этого правительства", - свою точку зрения пояснила Красулина.