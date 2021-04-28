Кто вам платит? ⟩ Пресс-секретарь Тихановской о "постсовке" Лукашенко, или Почему в Беларуси нет IKEA

Она продолжила: "Только если в "совке" была идеология - пионеры, заповеди строителя коммунизма, которые восходили практически к заповедям христовым, то в "постсовке" Лукашенко это все было уничтожено, существовала только государственная коррупция Лукашенко, которая обслуживала лично его и его семью".
По оценке Красулиной, нормальный бизнес в Беларуси мог построить только тот человек, который соглашался выполнять условия, выдвинутые Лукашенко: "Я вам расскажу историю - когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать итд.
После такого бизнес предложения директор уехал, и по сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA".
На замечание ведущих, что таким образом "хозяйственник" Александр Лукашенко, возможно, действовал по принципу "сохранил свое, не пустил чужое?", Красулина парировала, что на деле это просто привело к тому, что народ вынужден за свой счет неоправданно пополнять карман правителя. "В итоге - любую икеевскую кровать и тумбочку для обуви мы везем через границу и у нас большие таможенные платежи. Раньше был такой анекдот: "Купи памперс себе, купи Лукашенко", то есть ты должен примерно такие же деньги отдать за ввозимый тобой товар - таможенные платежи идут в бюджет государства, и многое оседает в кармане Лукашенко, потому что бюджет очень непрозрачный. И то же самое с икеевскими товарами - они чем во всем мире привлекают? Тем, что они достаточно дешевые, а в Беларуси они очень дорогие, потому что ты огромное количество средство отчисляешь в этот бездонный карман этого правительства", - свою точку зрения пояснила Красулина.
А лучше посмотрите эфир целиком!
- Родион Бегляк, беженец из Беларуси, живет в Латвии;
- Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской, находится в Литве;
- Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог", находится в Беларуси.
- 00:00 - Поддержка народа Беларуси Латвией - слово и дело;
- 07:30 - беженец Родион Бегляк о требованиях Латвии к владению госязыком;
- 14:17 - как Латвия упустила бизнес возможности в лице ИТ-компаний Беларуси;
- 17:50 "У вас доктора гуглят". Вопросы к качеству образования в Латвии;
- 22:14 "Лукашенко хороший и точка" - что на это отвечает беженец?
- 30:49 Евгений Прейгерман о релокации белорусских компаний - сколько потеряло государство?
- 33:53 "Литва - это next door". Как в Беларуси воспринимают Латвию?
- 37:36 "Испытываю ощущение надвигающийся трагедии". Прейгерман о событиях в Беларуси;
- 41:24 Анна Красулина о "постсовке" Лукашенко, или почему в Беларуси нет IKEA;
- 49:38 "Кормушки больше не будет". Чем прямо сейчас занят штаб Тихановской?
- 56:33 Анна Красулина: "Поддержка Путиным Лукашенко роняет рейтинг России среди народа Беларуси".