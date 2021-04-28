Ср, 28.04.2021
Визиты в США как "ё**а", "уборка" в банковском секторе, разговоры в бане и ложные показания - материалы закрытого дела приоткрывают завесу над методами бывшего президента Банка Латвии. Re:Baltica
Re:Baltica
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Кто вам платит? ⟩ Пресс-секретарь Тихановской о "постсовке" Лукашенко, или Почему в Беларуси нет IKEA

"События последнего года я оцениваю как крайне позитивные для Беларуси, потому что то состояние, в котором Беларусь находилась до этого национального подъема, трудно описывать как хорошее. Публичной политики в стране не было, существовал некий "постсовок", - такую точку зрения в эфире "Кто вам платит?" высказала пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. 

Фрагмент беседы

Она продолжила: "Только если в "совке" была идеология - пионеры, заповеди строителя коммунизма, которые восходили практически к заповедям христовым, то в "постсовке" Лукашенко это все было уничтожено, существовала только государственная коррупция Лукашенко, которая обслуживала лично его и его семью".

По оценке Красулиной, нормальный бизнес в Беларуси мог построить только тот человек, который соглашался выполнять условия, выдвинутые Лукашенко: "Я вам расскажу историю - когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать итд.

После такого бизнес предложения директор уехал, и по сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA".

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На замечание ведущих, что таким образом "хозяйственник" Александр Лукашенко, возможно, действовал по принципу "сохранил свое, не пустил чужое?", Красулина парировала, что на деле это просто привело к тому, что народ вынужден за свой счет неоправданно пополнять карман правителя. "В итоге - любую икеевскую кровать и тумбочку для обуви мы везем через границу и у нас большие таможенные платежи. Раньше был такой анекдот: "Купи памперс себе, купи Лукашенко", то есть ты должен примерно такие же деньги отдать за ввозимый тобой товар - таможенные платежи идут в бюджет государства, и многое оседает в кармане Лукашенко, потому что бюджет очень непрозрачный. И то же самое с икеевскими товарами - они чем во всем мире привлекают? Тем, что они достаточно дешевые, а в Беларуси они очень дорогие, потому что ты огромное количество средство отчисляешь в этот бездонный карман этого правительства", - свою точку зрения пояснила Красулина. 

А лучше посмотрите эфир целиком!

Гости эфира:

  • Родион Бегляк, беженец из Беларуси, живет в Латвии;
  • Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской, находится в Литве;
  • Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог", находится в Беларуси.

В эфире обсудили:

  • 00:00 - Поддержка народа Беларуси Латвией - слово и дело; 
  • 07:30 - беженец Родион Бегляк о требованиях Латвии к владению госязыком;
  • 14:17 - как Латвия упустила бизнес возможности в лице ИТ-компаний Беларуси;
  • 17:50 "У вас доктора гуглят". Вопросы к качеству образования в Латвии;
  • 22:14 "Лукашенко хороший и точка" - что на это отвечает беженец?
  • 30:49 Евгений Прейгерман о релокации белорусских компаний - сколько потеряло государство? 
  • 33:53 "Литва - это next door". Как в Беларуси воспринимают Латвию? 
  • 37:36 "Испытываю ощущение надвигающийся трагедии". Прейгерман о событиях в Беларуси;
  • 41:24 Анна Красулина о "постсовке" Лукашенко, или почему в Беларуси нет IKEA;
  • 49:38 "Кормушки больше не будет". Чем прямо сейчас занят штаб Тихановской?
  • 56:33 Анна Красулина: "Поддержка Путиным Лукашенко роняет рейтинг России среди народа Беларуси".

А еще нас можно слушать! 

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