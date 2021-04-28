Ср, 28.04.2021
Это было ужасное нападение на женщину в ее собственном доме - месте, где она должна была чувствовать себя в безопасности представитель полиции Ирландии об убийстве женщины из Латвии
представитель полиции Ирландии об убийстве женщины из Латвии

"Уважать легко. А вот самому быть уважаемым как?". О том, что можно сделать для Беларуси за ее пределами

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​"Я очень уважаю людей, которые не боятся, продолжают выходить на улицы и поддерживать протестные настроения", - говорит Родион Бегляк. Он был вынужден переехать из Беларуси в Латвию после того, как оказался в СИЗО за участие в протестах. "Уважать легко. А вот самому быть уважаемым как? Вы там протестуйте, а я тут вас буду уважать", - пишут в ответ комментаторы. О том, что можно сделать из-за границы и можно ли, поговорим в эфире "Кто вам платит?". 

Подключайтесь в 18:00 - здесь или на страничке в Facebook.

Гости эфира:

  • Родион Бегляк, беженец из Беларуси, живет в Латвии;
  • Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской, находится в Литве;
  • Евгений Прейгерман, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог", находится в Беларуси.

Темы эфира:

  • Как белорусы со всего мира могут помочь родине и могут ли? 
  • Александр Лукашенко намерен подписать декрет о том, что в случае ЧС, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности страны. Что это значит?
  • Почему трудно поверить в покушение на Лукашенко?
  • Правда ли, что судьба Беларуси в руках России?
  • Чем сейчас занимается штаб Светланы Тихановской?

Подключайтесь к эфиру, пишите комментарии, встречаемся на дискуссии! 

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