RAKUS планирует создать первый в Латвии аккредитованный на европейском уровне онкоцентр

Лейниеце отметила, что объем необходимой работы еще уточняется, но для ее выполнения потребуется государственная поддержка. Например, один из критериев предусматривает, что конкретное онкологическое оборудование не может быть старше десяти лет. В центре будет доступна и онкопсихология - направление, которое в Латвии еще не развивалось.