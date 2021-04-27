Вт, 27.04.2021
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Артис Яунклявиньш о спасении друга Нормунда Киндзулиса

RAKUS планирует создать первый в Латвии аккредитованный на европейском уровне онкоцентр

Латвийский центр онкологии ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) находит на пути к созданию первого в Латвии аккредитованного на европейском уровне онкологического центра, заявил член правления больницы Харалдс Плаудис на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Для аккредитации центра требуется выполнить 86 критериев. Как указал Плаудис, от создания такого центра выиграют все жители Латвии.

В настоящее время создана рабочая группа под руководством заведующей клиникой химиотерапии и гематологии Восточной больницы Сандры Лейниеце. Целью рабочей группы является поэтапное внедрение всех критериев.

Лейниеце отметила, что объем необходимой работы еще уточняется, но для ее выполнения потребуется государственная поддержка. Например, один из критериев предусматривает, что конкретное онкологическое оборудование не может быть старше десяти лет. В центре будет доступна и онкопсихология - направление, которое в Латвии еще не развивалось.

Как сообщалось ранее, в онкологическом центре Восточной больницы в апреле заработали роботы-смесители химиотерапевтических препаратов, что повысит безопасность и пациентов, и персонала.

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