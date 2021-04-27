Павлютс: рост заболеваемости связан со смягчением ограничений

"Мы предупреждали вас, что заболеваемость перестанет снижаться, если мы предпримем шаги по смягчению мер", - сказал министр. Среди прочего, он выразил мнение, что в странах, где ослаблены меры безопасности и ограничения, наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости.

"В нескольких шагах мы сняли ограничения, открыли почти все магазины,

мы бесчисленное количество раз предупреждали, в том числе экспертов, что дополнительные мероприятия вызывают дополнительное движение",

- аргументировал Павлютс.

LETA сообщило Центру по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), что мониторинг заболеваемости Covid-19 в Латвии показывает повторный рост на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 22% по сравнению с началом месяца.

SPKC сообщает, что среднее количество выявляемых за день случаев также увеличилось. В настоящее время в среднем выявляется 569 случаев в день по сравнению с 538 неделей ранее.