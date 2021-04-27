Вт, 27.04.2021
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Павлютс: рост заболеваемости связан со смягчением ограничений

ФОТО: GINTS IVUSKANS / AFP

Остановка снижения заболеваемости Covid-19 и текущий рост коррелируют с предыдущими мерами безопасности и ограничениями правительства, сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

"Мы предупреждали вас, что заболеваемость перестанет снижаться, если мы предпримем шаги по смягчению мер", - сказал министр. Среди прочего, он выразил мнение, что в странах, где ослаблены меры безопасности и ограничения, наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости.

"В нескольких шагах мы сняли ограничения, открыли почти все магазины,

мы бесчисленное количество раз предупреждали, в том числе экспертов, что дополнительные мероприятия вызывают дополнительное движение",

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- аргументировал Павлютс.

LETA сообщило Центру по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), что мониторинг заболеваемости Covid-19 в Латвии показывает повторный рост на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 22% по сравнению с началом месяца.

SPKC сообщает, что среднее количество выявляемых за день случаев также увеличилось. В настоящее время в среднем выявляется 569 случаев в день по сравнению с 538 неделей ранее.

Также наблюдается медленный рост пациентов с Covid-19 в больницах. Количество пациентов, госпитализированных в среднем в день, увеличилось до 69 пациентов в день на прошлой неделе по сравнению со средним уровнем 61 пациента в день неделей ранее. Ситуация остается напряженной даже при оценке степени тяжести заболевания у стационарных пациентов.

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