СМИ: В список "недружественных" для России стран включены и все три страны Балтии

В понедельник, 26 апреля, МИД России объявил о создании списка "недружественных стран". Как сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, список составлен по распоряжению президента России Владимира Путина.

Россия объявила о создании такого списка после того, как несколько стран, включая Латвию, выслали российских дипломатов в солидарность с Чехией, которая в минувшую субботу выслала 18 российских дипломатов, которые, по данным чешской разведки, являются секретными агентами российских спецслужб.