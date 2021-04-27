СМИ: В список "недружественных" для России стран включены и все три страны Балтии

Россия считает недружественными странами США, Литву, Латвию, Эстонию, Грузию, Украину, Польшу, Чехию и Великобританию.
В понедельник, 26 апреля, МИД России объявил о создании списка "недружественных стран". Как сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, список составлен по распоряжению президента России Владимира Путина.
Указ Путина запрещает дипломатическим представительствам "недружественных" стран нанимать на работу "физических лиц на территории Российской Федерации".
Россия объявила о создании такого списка после того, как несколько стран, включая Латвию, выслали российских дипломатов в солидарность с Чехией, которая в минувшую субботу выслала 18 российских дипломатов, которые, по данным чешской разведки, являются секретными агентами российских спецслужб.