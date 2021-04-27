Правительство обсудит пересмотр ограничений через две недели
Пересмотр введенных из-за Covid-19 ограничений правительство обсудит через две недели, 11 мая, решили члены Кабинета министров.
Пересмотр введенных из-за Covid-19 ограничений правительство обсудит через две недели, 11 мая, решили члены Кабинета министров.
Выслушав мнение приглашенных правительством экспертов об эпидемиологической ситуации, министры приняли решение вернуться к этому вопросу через две недели.
Они поручили экспертам до 11 мая оценить, при каких условиях стало бы возможным проведение мероприятий на свежем воздухе, в том числе в сферах общественного питания и образования.
На заседании министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал рассмотреть вопрос о пересмотре ограничений в контексте вакцинации и отказа от приоритетных групп. Этого мнения придерживается и премьер-министр Кришьянис Кариньш, который завил, что каждый житель должен иметь возможность подать заявку на вакцинацию от "Covid-19".
В результате этой дискуссии члены Кабинета министров поддержали предложение министра здравоохранения Даниэля Павлютса разрешить всем желающим вакцинироваться от "Covid-19" с 3 мая.
Ранее руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис указал, что заболеваемость "Covid-19" в настоящее время намного выше, чем прогнозировалось месяц назад, поэтому пересматривать ограничения нецелесообразно.
Он отметил, что люди "намного шире интерпретировали" смягчение ограничений в начале апреля, в результате чего заболеваемость выросла.
Цитсковскис подчеркнул, что любое дальнейшее ослабление ограничений является рискованным. В то же время группа оперативного управления допускает рассмотрение некоторых безотлагательных мероприятий, например, ослабление ограничений для проведения централизованных экзаменов.
Представитель Межведомственного координационного центра Владислав Весперис проинформировал членов правительства о мнении академической группы экспертов, которые также считают, что при нынешней заболеваемости нельзя смягчать ограничения, потому что это приведет к существенному росту заболеваемости Covid-19.