Послов стран Балтии вызвали в российский МИД

Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чешской Республикой и после консультации с союзниками в Европейском союзе (ЕС) и НАТО объявили на прошлой неделе о высылке российских дипломатов.

Таким образом, все три балтийских государства подтвердили свою поддержку Чехии, которая 17 апреля выслала 18 российских дипломатов, которые, по данным чешской спецслужбы, являются секретными агентами российских спецслужб. В ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

Российских дипломатов выслали также Словакия и Румыния.

Решение о высылке российских дипломатов было принято чешскими властями, которые пришли к выводу, что российская разведка была причастна к взрыву на складе боеприпасов.