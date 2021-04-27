Вт, 27.04.2021
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел!"

Послов стран Балтии вызвали в российский МИД

Президент России Владимир Путин ФОТО: Sputnik/Alexei Druzhinin/REUTERS/SCANPIX

Послы стран Балтии и Словакии были вызваны в МИД России в среду, сообщили журналистам в министерстве во вторник, 27 апреля.

Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чешской Республикой и после консультации с союзниками в Европейском союзе (ЕС) и НАТО объявили на прошлой неделе о высылке российских дипломатов.

Таким образом, все три балтийских государства подтвердили свою поддержку Чехии, которая 17 апреля выслала 18 российских дипломатов, которые, по данным чешской спецслужбы, являются секретными агентами российских спецслужб. В ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

Российских дипломатов выслали также Словакия и Румыния.

Решение о высылке российских дипломатов было принято чешскими властями, которые пришли к выводу, что российская разведка была причастна к взрыву на складе боеприпасов.

Чешское правительство также попросило партнеров по ЕС и НАТО проявить солидарность с ним и выслать некоторых сотрудников российского посольства.

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