Послов стран Балтии вызвали в российский МИД
Послы стран Балтии и Словакии были вызваны в МИД России в среду, сообщили журналистам в министерстве во вторник, 27 апреля.
Послы стран Балтии и Словакии были вызваны в МИД России в среду, сообщили журналистам в министерстве во вторник, 27 апреля.
Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чешской Республикой и после консультации с союзниками в Европейском союзе (ЕС) и НАТО объявили на прошлой неделе о высылке российских дипломатов.
Таким образом, все три балтийских государства подтвердили свою поддержку Чехии, которая 17 апреля выслала 18 российских дипломатов, которые, по данным чешской спецслужбы, являются секретными агентами российских спецслужб. В ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии.
Российских дипломатов выслали также Словакия и Румыния.
Решение о высылке российских дипломатов было принято чешскими властями, которые пришли к выводу, что российская разведка была причастна к взрыву на складе боеприпасов.
Чешское правительство также попросило партнеров по ЕС и НАТО проявить солидарность с ним и выслать некоторых сотрудников российского посольства.