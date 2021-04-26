Владимир Зеленский приехал с проверкой на границу с Крымом

Переговоры Зеленского и Путина возможны исключительно на тему двусторонних отношений между Россией и Украиной. такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Перед этим Зеленский дал поручение главе своего офиса подготовить двустороннюю встречу лидеров, чтобы наконец обсудить ситуацию на Донбассе. В Москве продолжают настаивать - Киев должен вести переговоры с руководителями сепаратистов.