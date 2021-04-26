Ср, 28.04.2021
Визиты в США как "ё**а", "уборка" в банковском секторе, разговоры в бане и ложные показания - материалы закрытого дела приоткрывают завесу над методами бывшего президента Банка Латвии. Re:Baltica
Re:Baltica
1

Владимир Зеленский приехал с проверкой на границу с Крымом

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Мосгорсуд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией и еще одной структуры Алексея Навального
  • Владимир Зеленский приехал с проверкой в Херсонскую область на границе с аннексированным Крымом
  • Белорусский спортсмен, призер Олимпийских игр Андрей Кравченко объявил голодовку в знак солидарности с политзаключенными
  • В Индии установлен мировой антирекорд заражения коронавирусом в сутки

Переговоры Зеленского и Путина возможны исключительно на тему двусторонних отношений между Россией и Украиной. такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Перед этим Зеленский дал поручение главе своего офиса подготовить двустороннюю встречу лидеров, чтобы наконец обсудить ситуацию на Донбассе. В Москве продолжают настаивать - Киев должен вести переговоры с руководителями сепаратистов.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
НАВЕРХ
Back