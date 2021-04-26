Владимир Зеленский приехал с проверкой на границу с Крымом
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Переговоры Зеленского и Путина возможны исключительно на тему двусторонних отношений между Россией и Украиной. такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Перед этим Зеленский дал поручение главе своего офиса подготовить двустороннюю встречу лидеров, чтобы наконец обсудить ситуацию на Донбассе. В Москве продолжают настаивать - Киев должен вести переговоры с руководителями сепаратистов.
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Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.