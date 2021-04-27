Ср, 28.04.2021
Визиты в США как "ё**а", "уборка" в банковском секторе, разговоры в бане и ложные показания - материалы закрытого дела приоткрывают завесу над методами бывшего президента Банка Латвии. Re:Baltica
Re:Baltica

Павлютс: со следующей недели центры вакцинации будут работать ежедневно

ФОТО: LETA/LETA

Со следующей недели центры вакцинации, при наличии достаточного количества вакцин, будут работать каждый день, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Планируется открыть также ранее не использовавшиеся малые центры вакцинации в Кулдиге, Тукумсе, Мадоне, Бауске, Алуксне и Кекаве.

Как сообщалось, вакцинация от Covid-19 всех жителей Латвии без выделения приоритетных групп начнется 3 мая.

 
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