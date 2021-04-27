Павлютс: со следующей недели центры вакцинации будут работать ежедневно
Со следующей недели центры вакцинации, при наличии достаточного количества вакцин, будут работать каждый день, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Со следующей недели центры вакцинации, при наличии достаточного количества вакцин, будут работать каждый день, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Планируется открыть также ранее не использовавшиеся малые центры вакцинации в Кулдиге, Тукумсе, Мадоне, Бауске, Алуксне и Кекаве.
Как сообщалось, вакцинация от Covid-19 всех жителей Латвии без выделения приоритетных групп начнется 3 мая.