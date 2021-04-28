"Проблема одной страны - общая проблема". Почему ковид-катастрофа в Индии касается всего мира

Появлению новых вариантов Covid-19 способствуют условия жизни в Индии, и это скверные новости для всех без исключения, потому что ставят под удар успехи в борьбе с вирусом, которых удалось добиться.

"Высокие численность и плотность населения Индии создают прекрасный инкубатор для вируса, где он может экспериментировать со своими мутациями", - говорит Рави Гупта, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета.

Если вирусу дадут достаточно времени пребывать в таких идеальных для мутаций условиях, глобальная пандемия может существенно затянуться и стать еще более беспощадной.

Тогда от заражения не будут защищены даже те, кто прошел вакцинацию.

Рынок в Индии ФОТО: Getty Images

Новые штаммы, появившиеся в Британии, Бразилии и Южной Африке, стоили другим странам множества проблем, быстро распространившись по миру. Профессор Менон предупреждает, что в Индии может появиться свой вариант вируса.

"Известно, что некоторые мутации связаны с изменениями в области спайк-белков, что позволяет вирусам лучше прикрепляться к стенкам клеток и при этом отталкивать антитела, - поясняет он. - По-настоящему остановить распространение новых вариантов невозможно. К примеру, вариант B.1.617 (впервые выявленный в Индии) уже был замечен в ряде стран за ее пределами, и скорее всего он был туда импортирован".

Менон считает, что вирусы продолжат мутировать и будут искать пути обойти иммунитет, который человеку дает прививка или перенесенное заболевание.

Вопрос в том, как быстро это произойдет.

"Мы знаем, что SARS-CoV-2 может мутировать, чтобы быстрее распространяться и быть более заразным, мы уже наблюдали множественные варианты по всему миру. Пока мы считаем, что вакцины будут эффективно работать против этих штаммов, но в будущем это может измениться", - говорит профессор Готам Менон.

Как остановить распространение инфекции?

Мировое сообщество предпринимает меры, чтобы помочь Индии справиться с кризисом.

Великобритания направила в страну аппараты ИВЛ и запасы концентрированного кислорода, а США временно сняли запрет на экспорт исходных материалов, чтобы позволить Индии произвести для своих нужд как можно больше вакцины AstraZeneca.

Баллоны с кислородом ФОТО: AFP

Многие страны предлгают помощь в виде квалифицированного персонала и грузов со средствами индивидуальной защиты.

Правительство Индии одобрило план, на основании которого более 500 заводов по производству кислорода увеличат объемы производства.

Но это меры, направленные на предотращение смертей, а не заражаемости. Миру необходимо, чтобы Индия справилась с вакцинацией, потому что ключ к решению ситуации - в сдерживании распространения инфекции.

И некоторые преимущества у Индии есть. Например, она - один из главных производителей вакцины. На ее территории расположено шесть основных фармакологических заводов, которые производят до 60% всего мирового объема вакцин. В стране также развернута масштабная программа вакцинации населения.

ФОТО: AFP

Однако, по словам корреспондента Би-би-си в Индии Сутика Бисваса, масштабная программа вакцинации сопряжена с огромными трудностями.

Эта крупнейшая в мире программа началась 16 января и ставит своей целью охватить к июлю 250 млн человек. Считается, что пока что первую дозу вакцины получило около 118 млн, что составляет менее 9% населения страны.

Первоначально прививки делали только медицинскому персоналу и тем, кто непосредственно работал с больными, однако затем вакцинацию распространили на всех, кому исполнилось 45 лет.

Однако задача усложняется масштабом вакцинации такой большой массы населения, а также проблемами с логистикой и инфраструктурой.

По словам специалистов, чтобы выполнить поставленную задачу в срок, придется заметно ускорить темпы иммунизации.

"Однако пока не ясно, есть ли у страны достаточно вакцин и имеется ли возможность ускорить процесс и расширить охват, включив в программу молодых людей", - подчеркивает Бисвас.

Центр вакцинации для женщин в Индии ФОТО: Getty Images

Пока такая многочисленная нация не будет успешна привита, она будет представлять угрозу для всего мира.

"Проблема таких инфекционных заболеваний как Covid-19 - это поистине глобальное явление, а не удел отдельных стран, - говорит профессор Менон. - Нам нужно еще больше объединять усилия в таких вопросах, как тестирование, вакцинация и исследования, на благо всего мира".