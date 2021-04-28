Ср, 28.04.2021
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Re:Baltica

Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина" за постановку на учет как склонного к побегу

Алексей Навальный ФОТО: EPA/BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRESS SERVICE HANDOUT

Российский политик Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск к администрации СИЗО "Матросская тишина", где он находился перед тем, как его отправили в колонию в Покрове, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщает источник "Интерфакса", Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу. 

В России постановка на учет как склонного к побегу снижает возможность политика освободиться условно-досрочно.

26 апреля, Петушинский районный суд Владимирской области получил от адвоката  Алексея Навального три административных иска в адрес администрации колонии ИК-2 в Покрове.

В первом иске содержится требование о незаконности постановки Навального на учет как склонного к побегу. Второй касается отказа в выдаче политику книг, в том числе Корана. Третий иск касается цензуры получаемых политиком газет.

Дата рассмотрения исковых заявлений пока не назначена.

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