Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина" за постановку на учет как склонного к побегу

Как сообщает источник "Интерфакса", Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.
В России постановка на учет как склонного к побегу снижает возможность политика освободиться условно-досрочно.
26 апреля, Петушинский районный суд Владимирской области получил от адвоката Алексея Навального три административных иска в адрес администрации колонии ИК-2 в Покрове.
В первом иске содержится требование о незаконности постановки Навального на учет как склонного к побегу. Второй касается отказа в выдаче политику книг, в том числе Корана. Третий иск касается цензуры получаемых политиком газет.
Дата рассмотрения исковых заявлений пока не назначена.