Фото ⟩ Елизавета II встретилась с послом Латвии

Аудиенции были проведены, когда был окончен двухнедельный траур.

На фото запечатлена королева, которая приветливо улыбается новым послам Латвии и Кот-д'Ивуара, которые отправились в Букингемский дворец.

Королева и Ивита Бурмистре ФОТО: AFP/SCANPIX

Послы Латвии и Республики Кот-д'Ивуар Ивита Бурмистре и Сара Аффуэ Амани во время встречи вручили королеве отзывные письма для своих предшественников и свои верительные грамоты.

Королева и Сара Аффуэ Амани ФОТО: AFP/SCANPIX