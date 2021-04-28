Ср, 28.04.2021
Это было ужасное нападение на женщину в ее собственном доме - месте, где она должна была чувствовать себя в безопасности представитель полиции Северной Ирландии об убийстве женщины из Латвии
представитель полиции Северной Ирландии об убийстве женщины из Латвии

Фото ⟩ Елизавета II встретилась с послом Латвии

ФОТО: AP/Scanpix

Первые после смерти принца Филиппа снимки королевы Елизаветы II, показывают, что во вторник, 27 апреля, она провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка, пишет BBC. 

Аудиенции были проведены, когда был окончен двухнедельный траур.

На фото запечатлена королева, которая приветливо улыбается новым послам Латвии и Кот-д'Ивуара, которые отправились в Букингемский дворец.

Королева и Ивита Бурмистре ФОТО: AFP/SCANPIX

Послы Латвии и Республики Кот-д'Ивуар Ивита Бурмистре и Сара Аффуэ Амани во время встречи вручили королеве отзывные письма для своих предшественников и свои верительные грамоты.

Королева и Сара Аффуэ Амани ФОТО: AFP/SCANPIX

Несмотря на то, что это первые снимки того, как королева исполняет свои официальные обязанности после смерти мужа, сообщается, что Елизавета II работала и на протяжении траура.

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