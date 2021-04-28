Фото ⟩ Королева вышла из траура. Первая встреча - с послом Латвии
Первые после смерти принца Филиппа снимки королевы Елизаветы II показывают, что во вторник, 27 апреля, она провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка, пишет BBC.
Первые после смерти принца Филиппа снимки королевы Елизаветы II показывают, что во вторник, 27 апреля, она провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка, пишет BBC.
Аудиенции были проведены, когда был окончен двухнедельный траур.
На фото запечатлена королева, которая приветливо улыбается новым послам Латвии и Кот-д'Ивуара, которые отправились в Букингемский дворец.
Послы Латвии и Республики Кот-д'Ивуар Ивита Бурмистре и Сара Аффуэ Амани во время встречи вручили королеве отзывные письма для своих предшественников и свои верительные грамоты.
Несмотря на то, что это первые снимки того, как королева исполняет свои официальные обязанности после смерти мужа, сообщается, что Елизавета II работала и на протяжении траура.