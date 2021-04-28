Ср, 28.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица
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Фото ⟩ Королева вышла из траура. Первая встреча - с послом Латвии

ФОТО: AP/Scanpix

Первые после смерти принца Филиппа снимки королевы Елизаветы II  показывают, что во вторник, 27 апреля, она провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка, пишет BBC. 

Аудиенции были проведены, когда был окончен двухнедельный траур.

На фото запечатлена королева, которая приветливо улыбается новым послам Латвии и Кот-д'Ивуара, которые отправились в Букингемский дворец.

Королева и Ивита Бурмистре ФОТО: AFP/SCANPIX

Послы Латвии и Республики Кот-д'Ивуар Ивита Бурмистре и Сара Аффуэ Амани во время встречи вручили королеве отзывные письма для своих предшественников и свои верительные грамоты.

Королева и Сара Аффуэ Амани ФОТО: AFP/SCANPIX

Несмотря на то, что это первые снимки того, как королева исполняет свои официальные обязанности после смерти мужа, сообщается, что Елизавета II работала и на протяжении траура.

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