Премьер не видит возможностей провести чемпионат мира по хоккею в Риге со зрителями

Кариньш напомнил, что, к сожалению, эпидемиологическая ситуация по Covid-19 в Латвии в настоящее время ухудшается.

"Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", - добавил премьер. 1

Сегодня оргкомитет чемпионата мира по хоккею соберётся на очередное заседание. На предыдущем заседании 19 апреля оргкомитет рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей к чемпионату мира по хоккею в Риге, но никаких решений не принял.

Действующие сейчас правила Кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным играм.