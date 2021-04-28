От ванильного до манго: в Латвии появится инновационный продукт - мороженое с яичным протеином

Следуя стремительно растущему спросу на протеиновое мороженое в Европе, мороженое с яичным белком появится на полках латвийских магазинов с несколькими вариантами вкусов - ванильное, шоколадное, клубничное и манго. Оно отличается высоким содержанием протеина и небольшим количеством углеводов, являясь уникальной по питательной ценности альтернативой обычному мороженому. Оба вида мороженого, пломбир и мороженое с яичным протеином, пополнят ассортимент бренда, в который входят продукты без лактозы и глютена, в изготовлении которых используются яйца куриц, снесенных в курятнике.

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"Яйцо как неотъемлемая часть рецепта мороженого - это новый импульс, который послужит развитию бренда Balticovo Premium и стратегии продукта. Мы гордимся, что первыми в Латвии разработали мороженое, в технологии производства которого используется высококачественный яичный протеин", - рассказывает директор по коммуникации и развитию, а также член правления AS Balticovo Томс Аушкапс.

Спрос на протеиновые продукты, включая альтернативные виды мороженого, в последние годы стремительно рос по всему миру, однако мороженое из яичного протеина может считаться очень эксклюзивным продуктом, у которого в Балтии пока что нет равноценных конкурентов.

"Не отставая от современных тенденций, мы однозначно признаем необходимость искать новые ниши и продукты, удивляющие потребителей, а также способы подстроиться к их ритму жизни. На Западе и в Великобритании протеиновое мороженое уже стало популярным, а сейчас, по нашему мнению, продукты из этой категории могут стать востребованными и в Балтии. Этой интеллектуальной инвестицией мы заявили о себе как о новом игроке на рынке мороженого", - пояснил Томс Аушкапс.

Оценив спрос и предпочтения потребителей, сейчас Balticovo включает в ассортимент как протеиновое мороженое, так и классический пломбир. Мороженое "пломбир" изготовлено из яичного меланжа и отличается кремообразной текстурой, а также имеет ярко выраженный сливочный вкус. В свою очередь протеиновое мороженое изготавливают на основе яичного белка и выпускают в четырех вариантах вкуса – клубничное, шоколадное, манго и ванильное. Эта категория отличается не только высоким содержанием протеина, до 18 г на 100 г продукта, но и очень низким количеством углеводов, сахаров и жиров. В производстве нового мороженого с яичным протеином используются только яйца от кур свободного выгула.

Диетолог Кристине Подвинска подчеркивает, что яйцо - отличный источник протеина, и на самом деле любое содержащее протеин блюдо может служить полноценным источником этого питательного вещества. "Яйца богаты белками и при этом малокалорийны. В яйце средней величины содержится приблизительно 6 г протеина, большая часть которого (4 г) - в яичном белке. Именно протеин отвечает за восстановление организма, выработку гормонов, энзимов и антител. Яичный протеин может поступать в организм в разных видах - с пищевыми добавками, с едой, например, в омлете или блинах на яйце, а теперь и с мороженым", - поясняет диетолог.

Как классический, так и шоколадный пломбир изготовлены по классическому рецепту домашнего мороженого из яичного меланжа - однородной смеси яичного белка и желтка, а также сливок. Благодаря тесному сотрудничеству с латвийскими предприятиями по производству молока и сливок, в производстве мороженого этой категории используется только высококачественное местное сырье, позволяющее гарантировать качество продукта.