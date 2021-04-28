Мужчина заказал по почте 1,5 кг метамфетамина: ему грозит пять лет тюрьмы
В начале апреля Службе государственных доходов (СГД) удалось перехватить по почте партию метамфетамина весом 1,5 кг, сообщает TV3 Ziņas.
В начале апреля Службе государственных доходов (СГД) удалось перехватить по почте партию метамфетамина весом 1,5 кг, сообщает TV3 Ziņas.
Первую посылку с подозрительным содержимым СГД открыла около трех недель назад на складе Latvijas pasts. Экспертиза пришла к выводу, что посылка, отправленная из Германии, содержала более 0,5 кг метамфетамина.
Директор управления Налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш, отметил, что следователи и оперативные сотрудники начали активную процессуальную деятельность, чтобы установить конкретное лицо, которому была отправлена посылка. По словам Подиньша, было установлено, что это лицо получило еще одну партию, содержащую более килограмма метамфетамина.
Сотрудники правоохранительных органов позволили посылке дойти одного из почтовых отделений Риги. Через пять дней прибыл ее получатель - мужчина 1972 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Его задержали на месте.
Подиньш отметил, что этот человек получал посылки с меньшим количеством наркотических веществ и решил заказать партию крупнее на пробной основе.
В СГД также заявили, что за последние годы впервые в почтовой посылке было обнаружено такое большое количество наркотиков, а задержанному грозит тюремный срок - пять лет. С 2019 года по аналогичным нарушениям возбуждено около 2000 уголовных дел.