Мужчина заказал по почте 1,5 кг метамфетамина: ему грозит пять лет тюрьмы

Первую посылку с подозрительным содержимым СГД открыла около трех недель назад на складе Latvijas pasts. Экспертиза пришла к выводу, что посылка, отправленная из Германии, содержала более 0,5 кг метамфетамина.

Директор управления Налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш, отметил, что следователи и оперативные сотрудники начали активную процессуальную деятельность, чтобы установить конкретное лицо, которому была отправлена посылка. По словам Подиньша, было установлено, что это лицо получило еще одну партию, содержащую более килограмма метамфетамина.

Сотрудники правоохранительных органов позволили посылке дойти одного из почтовых отделений Риги. Через пять дней прибыл ее получатель - мужчина 1972 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Его задержали на месте.

Подиньш отметил, что этот человек получал посылки с меньшим количеством наркотических веществ и решил заказать партию крупнее на пробной основе.

Директор управления Налоговой и таможенной полиции СГД отметил, что в Латвии такое количество наркотиков стоит не менее 20 000 евро.

