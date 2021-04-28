ВИДЕО ⟩ Аллигатор выбежал на поле и прервал тренировку "Торонто"
Пресс-служба футбольного клуба "Торонто", выступающего в MLS, опубликовала видео с тренировки во Флориде.
Пресс-служба футбольного клуба "Торонто", выступающего в MLS, опубликовала видео с тренировки во Флориде.
Во время подготовки к матчу на поле выбежал аллигатор, которому было абсолютно всё равно, что занятия находятся в самом разгаре. Игроков "Торонто" появление аллигатора привело в восторг. Они наблюдали за хищником, находясь в непосредственной близости от него.
Внезапный гость сначала отправился к электрокару, а затем сделал резкий рывок в сторону игроков, чем напугал их.
"Парню не пришло письмо о том, что тренировка будет закрытой", - так пресс-служба "Торонто" в Twitter прокомментировала появление аллигатора.
Позднее "Торонто" в социальных сетях в шутку объявил о краткосрочной аренде аллигатора. "Добро пожаловать, Гатор", - говорилось в сообщении.