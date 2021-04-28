Ср, 28.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

ВИДЕО ⟩ Аллигатор выбежал на поле и прервал тренировку "Торонто"

Пресс-служба футбольного клуба "Торонто", выступающего в MLS, опубликовала видео с тренировки во Флориде.

Во время подготовки к матчу на поле выбежал аллигатор, которому было абсолютно всё равно, что занятия находятся в самом разгаре. Игроков "Торонто" появление аллигатора привело в восторг. Они наблюдали за хищником, находясь в непосредственной близости от него.

Внезапный гость сначала отправился к электрокару, а затем сделал резкий рывок в сторону игроков, чем напугал их.

"Парню не пришло письмо о том, что тренировка будет закрытой", - так пресс-служба "Торонто" в Twitter прокомментировала появление аллигатора.

Позднее "Торонто" в социальных сетях в шутку объявил о краткосрочной аренде аллигатора. "Добро пожаловать, Гатор", - говорилось в сообщении.

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