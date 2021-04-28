Новые маршруты и рабочие места: Ryanair инвестирует 200 млн долларов в создание базы в аэропорту "Рига"

Планируется, что с октября, когда будет открыта новая база, предприятия группы Ryanair, в том числе Buzz, будут выполнять из Риги в неделю 95 рейсов по 30 маршрутам.

Ryanair планирует открыть из Риги 16 новых маршрутов - пять рейсов в неделю в Варшаву (Польша), четыре рейса в неделю на Саннефьорд (Норвегия), по три рейса в неделю в Орхус (Дания), Будапешт (Венгрия), Гетеборг (Швеция), Рим (Италия), по два рейса в неделю в Бристоль (Великобритания), Краков (Польша), Киев и Львов (Украина), Малагу (Испания), Мемминген и Франкфурт (Германия), Палермо (Италия), Париж (Франция), Венецию (Италия).