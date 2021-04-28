ВИДЕО ⟩ Флаг России убрали со стола прямо во время матча за звание чемпионки мира по шашкам

Во вторник, 27 апреля, россиянка Тамара Тансыккужина проводила четвёртый матч с полькой Натальей Садовской. Прямо во время партии, проходившей в Варшаве, вышел экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, который сначала отклеил со стола наклейку с российским флагом, а затем убрал триколор, стоящий на столе.

Этот момент попал в трансляцию и вызвал много вопросов у зрителей, так как в предыдущих раундах российский флаг находился на столе и никого не смущал.

"Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать", - приводит слова Павлицкого "Чемпионат".

По словам президента Федерации шашек Польши Дамиана Решки, если бы этого не сделали WADA исключила бы Международную федерацию шашек уже сегодня. "Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства", - заявил Решка.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом.