Covid-19: в Литве 1585 новых случаев, в Эстонии - 396

Литва

За минувшие сутки было проведено 12 842 молекулярных теста (ПЦР) и 7463 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 545,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 244 555 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3900 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7874 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4757 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 396 тестов (8,3%). По предварительным данным, за сутки не было зарегистрировано смертей от коронавируса.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 422,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8,6%.