19-летний боксёр умер после боя на молодёжном чемпионате мира

Рашид Аль-Свайсат потерял сознание в третьем раунде поединка против эстонца Антона Виноградова. Бой в весовой категории до 81 кг состоялся 16 апреля.

Боксёр был экстренно доставлен в больницу, где перенёс хирургическое вмешательство по удалению гематомы. Спустя 11 дней Международная ассоциация бокса (AIBA) сообщила о кончине спортсмена.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e — AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021

"С глубокой печалью мы узнали о кончине Рашида Аль-Свайсата из Иордании, который был госпитализирован 16 апреля после поединка чемпионата мира. Наши мысли вместе с его семьей, друзьями и товарищами по команде, которым мы выражаем наши искренние соболезнования", - говорится в заявлении пресс-службы AIBA.