Ср, 28.04.2021
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Re:Baltica

19-летний боксёр умер после боя на молодёжном чемпионате мира

Иорданский боксёр Рашид Аль-Свайсат скончался после боя на молодёжном чемпионате мира, который проходил в Польше. Об этом сообщает Reuters.

Рашид Аль-Свайсат потерял сознание в третьем раунде поединка против эстонца Антона Виноградова. Бой в весовой категории до 81 кг состоялся 16 апреля.

Боксёр был экстренно доставлен в больницу, где перенёс хирургическое вмешательство по удалению гематомы. Спустя 11 дней Международная ассоциация бокса (AIBA) сообщила о кончине спортсмена.

"С глубокой печалью мы узнали о кончине Рашида Аль-Свайсата из Иордании, который был госпитализирован 16 апреля после поединка чемпионата мира. Наши мысли вместе с его семьей, друзьями и товарищами по команде, которым мы выражаем наши искренние соболезнования", - говорится в заявлении пресс-службы AIBA.

Как сообщает Mirror, инцидент расследует полиция, чтобы выяснить: была ли травма получена во время боя или проблемы со здоровьем были у боксёра ещё до выхода на ринг.

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