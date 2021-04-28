Один человек погиб в пожаре в Ливанском крае

В 3.56 поступил вызов в Ливанский край, где в трехэтажном доме горели две квартиры площадью 56 квадратных метров. Один человек погиб в огне. В квартире не было детектора дыма.

Пожар в многоквартирном доме произошел также в Лиепае. Из задымленного здания спасли четырех человек, а еще 15 человек были эвакуированы.