Один человек погиб в пожаре в Ливанском крае
В минувшие сутки один человек погиб в пожаре в Ливанском крае, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В минувшие сутки один человек погиб в пожаре в Ливанском крае, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 3.56 поступил вызов в Ливанский край, где в трехэтажном доме горели две квартиры площадью 56 квадратных метров. Один человек погиб в огне. В квартире не было детектора дыма.
Пожар в многоквартирном доме произошел также в Лиепае. Из задымленного здания спасли четырех человек, а еще 15 человек были эвакуированы.
Как сообщалось, сегодня утром восемь человек погибли в результате пожара в Риге, на улице Меркеля, 8.