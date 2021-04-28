Ср, 28.04.2021
Это было ужасное нападение на женщину в ее собственном доме - месте, где она должна была чувствовать себя в безопасности представитель полиции Северной Ирландии об убийстве женщины из Латвии
представитель полиции Северной Ирландии об убийстве женщины из Латвии

Один человек погиб в пожаре в Ливанском крае

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В минувшие сутки один человек погиб в пожаре в Ливанском крае, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 3.56 поступил вызов в Ливанский край, где в трехэтажном доме горели две квартиры площадью 56 квадратных метров. Один человек погиб в огне. В квартире не было детектора дыма.

Пожар в многоквартирном доме произошел также в Лиепае. Из задымленного здания спасли четырех человек, а еще 15 человек были эвакуированы.

Как сообщалось, сегодня утром восемь человек погибли в результате пожара в Риге, на улице Меркеля, 8.

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