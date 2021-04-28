Ср, 28.04.2021
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Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин
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В Санкт-Петербурге появилось граффити "Герой нового времени" с Навальным. Через несколько часов его закрасили

В Cанкт-Петербурге на трансформаторной будке нарисовали граффити с российским политиком Алексеем Навальным. Рядом с изображением написана фраза "Герой нового времени". Через несколько часов граффити закрасили, сообщает "Медуза".

Фотограф Георгий Марков опубликовал в Twitter снимок с граффити, снятый около шести утра.

В 9:25 утра фотограф Давид Френкель опубликовал несколько фотографий из парка, в котором появились сотрудники полиции.

Как сообщила "Новая газета", около 10 утра полицейский, не дожидаясь сотрудников коммунальных служб, попытался самостоятельно "стереть" граффити.

Около 10:30 утра сотрудники "Россети Ленэнерго" закрасили граффити с Навальным, сообщил в Twitter фотограф Давид Френкель.

Политик Алексей Навальный отбывает срок в колонии в Покрове. С 31 марта по 23 апреля держал голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Политик жаловался на боли в ногах и спине и говорил, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. 18 апреля его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных. Там Навального посетили врачи государственных больниц. Политик прекратил голодовку после того, как об этом его попросили лечащие врачи.

В среду, 21 апреля, по всей России прошли акции солидарности с политиком Алексеем Навальным.

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