В Санкт-Петербурге появилось граффити "Герой нового времени" с Навальным. Через несколько часов его закрасили

Фотограф Георгий Марков опубликовал в Twitter снимок с граффити, снятый около шести утра.
В 9:25 утра фотограф Давид Френкель опубликовал несколько фотографий из парка, в котором появились сотрудники полиции.
Как сообщила "Новая газета", около 10 утра полицейский, не дожидаясь сотрудников коммунальных служб, попытался самостоятельно "стереть" граффити.
Около 10:30 утра сотрудники "Россети Ленэнерго" закрасили граффити с Навальным, сообщил в Twitter фотограф Давид Френкель.
Политик Алексей Навальный отбывает срок в колонии в Покрове. С 31 марта по 23 апреля держал голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Политик жаловался на боли в ногах и спине и говорил, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. 18 апреля его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных. Там Навального посетили врачи государственных больниц. Политик прекратил голодовку после того, как об этом его попросили лечащие врачи.
В среду, 21 апреля, по всей России прошли акции солидарности с политиком Алексеем Навальным.