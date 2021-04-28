В Санкт-Петербурге появилось граффити "Герой нового времени" с Навальным. Через несколько часов его закрасили

Политик Алексей Навальный отбывает срок в колонии в Покрове. С 31 марта по 23 апреля держал голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Политик жаловался на боли в ногах и спине и говорил, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. 18 апреля его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных. Там Навального посетили врачи государственных больниц. Политик прекратил голодовку после того, как об этом его попросили лечащие врачи.