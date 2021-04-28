Билли Айлиш анонсировала релиз второго альбома

"Это самое любимое из того, что я когда-либо делала", - сообщила певица. Она также добавила, что никогда прежде не испытывала такой любви к проекту.

В альбом вошли синглы Therefore I Am и my future, которые вышли еще в прошлом году.

Видео: тизер песни Билли Айлиш Happier Than Ever

Трек-лист нового альбома выглядит так:

Getting Older I Didn’t Change My Number Billie Bossa Nova my future Oxytocin GOLDWING Lost Cause Halley’s Comet Not My Responsibility OverHeated Everybody Dies Your Power NDA Therefore I Am Happier Than Ever Male Fantasy

Любопытно признание Айлиш в интервью Стивену Колберту, что она не смогла бы записать такой альбом или альбом в принципе, если бы не пандемия Covid-9. "Когда в вашей жизни все становится по‑другому, вы тоже меняетесь. Поэтому мне стоит поблагодарить коронавирус", - сказала тогда певица.