9 мая в Риге: поданы три заявки, часть из них отозвана

Часть организаторов согласилась отменить заявленные мероприятия.

9 мая с 9 до 23 часов организация "9мая.лв" хотела провести публичное мероприятие в Парке Победы возле памятника, чтобы отпраздновать годовщину победы над фашизмом. Организация устно согласилась отменить мероприятие, но официально этого еще не произошло.

"Фонд 9 мая" хочет провести у памятника воинам-освободителям Риги акцию по возложению цветов и концерты. С организаторами этого мероприятия дума продолжает переговоры.

С 9 до 19 часов заявлено собрание напротив Hotel Bellevue Park, в части парка Победы между бульваром Александра Грина, улицей Слокас и Ранькя дамбис. Цель собрания - сохранить семейную память о тех членах семьи, которые воевали в рядах союзников против нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Это мероприятие официально отменено.

Рижская дума напоминает, что во время пандемии массовые мероприятия запрещены, а пикеты разрешены только до 10 человек.

Представители муниципалитета вместе с органами безопасности оценивают ситуацию. Уличная торговля возле памятника Победы, вероятно, не будет разрешена и в этом году, а за безопасность 9 мая будут отвечать Государственная и муниципальная полиция.