Торговые центры призывают устранить искажения конкуренции в розничной торговле

В заявлении говорится, что действующие нормы прямо влияют на конкуренцию и ограничивают ее, позволяя торговцам за пределами торговых центров свободно работать, но исключая из рынка магазины и арендодателей в торговых центрах. Существующие ограничения непропорциональны и эпидемиологически не обоснованы, и в результате не только предприниматели, но и все латвийские потребители могут пострадать как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, отмечает альянс.

Альянс обращает внимание на то, что в зданиях с общей торговой площадью не менее 1500 квадратных метров и по крайней мере с пятью отдельными торговыми местами разрешено продавать только определенные группы товаров, тогда как аналогичного запрета для розничных торговцев за пределами крупных торговых центров нет.

Такие правила создают неравную конкуренцию между розничными торговцами, а покупатели концентрируются в отдельных открытых магазинах.