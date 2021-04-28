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10 часов на одной зарядке наушников — звучит невероятно, особенно в ежедневной суматохе, когда столько всего нужно успеть. Чтобы проверить, действительно ли новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i способны выдержать целых 10 часов всего на одной зарядке, рэпер Эдаварди принял вызов и решил протестировать, выдержат ли они его стремительный ежедневный ритм.

Как новым беспроводным наушникам Huawei FreeBuds 4i удалось соответствовать привычкам Эдаварди, можете увидеть здесь:

Какой у тебя обычно распорядок дня?

У меня нет постоянного плана на день, он непредсказуем. Единственное, что я стараюсь соблюдать, это утренний ритуал — проснуться, принять душ, потянуться, выпить черный кофе без сахара и посвятить первые 20 минут просмотру чего-нибудь, что вдохновляет и настраивает на удачный день. При таком непрогнозируемом режиме дня, как у меня, важно, чтобы беспроводные наушники работали столько, сколько длится мой день, поэтому новые Huawei FreeBuds 4i очень своевременны, ведь их аккумулятор работает непрерывно до 10 часов, что облегчает мне жизнь, избавляя от необходимости повторно заряжать наушники.

Что ты берешь с собой, куда бы ты ни шел?

Разумеется, смартфон. Но обычно я стараюсь взять с собой беспроводные наушники, без них я, как голый! Мне важно в течение дня слушать музыку и аудиокниги. Я тот человек, который, проснувшись утром или придя домой, первым делом включает музыку. Мне кажется, беспроводными наушниками можно пользоваться в любой ситуации, поэтому я всегда беру их с собой.

Какие функции беспроводных наушников помогают тебе быть продуктивным?

У таких наушников, как Huawei FeeBuds 4i, мне очень нравится функция, позволяющая отключить, подключить, выключить воспроизведение музыки, не вынимая смартфон из кармана. Быстрая совместимость обеспечивает более эффективное выполнение работы, потому что я ни на мгновение не отвлекаюсь на то, чтобы переключить песни и таким образом нечаянно заглянуть в хронику социальных сетей.

Как выглядит процесс создания альбома?

Будучи творческим человеком, важно слушать свои песни в самых разных местах. Сначала я записываю песню дома, делая это как можно ближе к тому, как она будет звучать в окончательном варианте. Потом слушаю студийную запись везде, где это только возможно, — на улице, в машине, когда еду на велосипеде. Как и для любого исполнителя, для меня важно, как песня будет звучать. Настроение песни определяется множеством разных факторов — насколько силен вокал исполнителя, насколько громко звучат ударные, включенные в музыкальное произведение музыкальные инструменты и эффекты, поэтому мне нужно слышать каждый входящий в песню нюанс, чтобы слушатель смог ощутить настроение песни и мое послание.

Важно слышать всё, потому что, когда песня вышла, уже ничего нельзя исправить и ошибки, которые я допустил, ты будешь слышать всю жизнь. Поэтому мне нравится кристально-чистый звук беспроводных наушников FreeBuds 4i, позволяющих мне услышать каждый нюанс в песне, чтобы я был уверен в том, что передам своим слушателям.

С чего начинаются первые шаги творческого процесса?

Несмотря на то, что в процессе создания альбома важно сотрудничество с другими людьми, еще более важной для меня является работа дома. Это тот момент, когда я могу спокойно, наедине с собой придумать основную идею и продвинуться в песне настолько, насколько это возможно. Этот процесс дома очень важен — по сути, это и есть момент рождения песни.

Даже дома некоторые бытовые вещи могут мешать работать. Начиная с происходящего в компьютере, в интернете и заканчивая тем, что делает другой человек, вместе с которым ты живешь, а также то, что происходит на улице. Поэтому важно, что есть такие наушники с функцией шумоподавления, помогающей спокойно сконцентрироваться и уделить все внимание созданию и записи песни — я могу просто слушать и слышать все мелкие детали.

Как при таком напряженном графике ты передвигаешься из точки А в точку Б?

Ежедневно я много езжу на велосипеде — это классно, полезно для здоровья и помогает воспринимать музыку чуть иначе. Активно участвуя в дорожном движении вместе с машинами и другими велосипедистами, я хочу слушать, что происходит вокруг и не едет ли кто-то рядом, поэтому очень кстати приходится встроенный в беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i режим восприятия окружающего шума, помогающий мне воспринимать все происходящее в потоке движения, не прекращая слушать музыку.

Ты очень спортивный человек. Что тебя больше всего вдохновляет на занятия спортом?

Я где-то читал, что мир спасет хороший дизайн. Я с этим согласен! Во время занятий спортом для меня очень важна музыка — она мотивирует, вдохновляет, помогает согнать последние лишние килограммы, поэтому важны наушники, которые не выпадают. И во время прыжков через скакалку, и на бегу беспроводные наушники работают идеально — очень приятный эргономичный дизайн, не нужно беспокоиться о том, что во время тренировки или в любой другой активный момент дня наушники могут выпасть или стать неудобными.

При таком непрогнозируемом и насыщенном образе жизни, как у тебя, что, на твой взгляд, является наибольшей проблемой беспроводных наушников?

Не забывать их заряжать. Нет ничего печальнее на свете, чем, если тебе нужно еще полчаса идти или ехать до дома, а наушники подают сигнал, что они сейчас или скоро разрядятся. Это, наверное, самая большая проблема.

Как ты считаешь, новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i выполняют обещанное?