Смертность за первые 14 недель года в Латвии выросла на 26,1%

В период с 4 января по 11 апреля в стране зарегистрировано 9547 смертей, тогда как за первые 14 недель 2020 года -7570.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые 14 недель этого года у 1306 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом, доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые 13 недель года составила 13,9%. В первую неделю года она составляла 20,2%, во вторую - 15,8%, в третью - 16,9%, в четвертую - 10,8%, в пятую - 19,1%, в шестую - 16,1%, в седьмую - 13,4%, в восьмую - 11,5%, в девятую - 13%, в десятую - 11,9%, в 11-ю неделю - 9,5%, в 12-ю - 9%, в 13-ю - 8,9%, в 14-ю -10,1%.

В этот период умерли 5065 женщин, что на 23,4% больше, чем за тот же период прошлого года, и 4482 мужчины, что на 29,4% больше.

86,4% или 8250 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года умерло 6510 человек этого возраста (86%).