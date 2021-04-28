До 3 мая жители из приоритетных групп имеют приоритетную возможность пройти вакцинацию

Учитывая, что с 3 мая начнется вакцинация всего населения, жителям из приоритетных групп предлагается безотлагательно воспользоваться возможностью подать заявку на вакцинацию выбрав определенное время и место. Воспользоваться этой возможностью особо приглашаются люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и сотрудники образовательных учреждений.

На выходных по всей Латвии откроется 16 центров вакцинации, которые будут проводить вакцинацию прививками Pfizer-BioNTech и Moderna. В ближайшее время также можно будет выбрать другие места вакцинации которые будут доступны на сайте manavakcina.lv. Чтобы пройти вакцинацию как можно скорее, следует подать заявку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989.

Текущие данные показывают, что около 14 000 сеньоров, подавших заявки на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, до сих пор не прошли вакцинацию. Из всех сотрудников образовательных учреждений, имеющих право на вакцинацию, около 5000 еще не прошли вакцинацию, а так же 12 600 жителей с хроническими заболеваниями уже сейчас могут выбрать место и время вакцинации на сайте manavakcina.lv. Всем жителям приоритетных групп предлагается незамедлительно выбрать место и время вакцинации на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989.

По состоянию на 28 апреля в ближайшие две недели по всей Латвии будет доступно более 18 000 временных интервалов для вакцинации.

Чтобы записаться на вакцинацию жителям из приоритетных групп:

Вы должны открыть сайт manavakcina.lv (и заполнить заявку на вакцинацию, если она еще не заполнена);

Если приоритетная группа жителя открыта, то вам нужно выбрать календарь из тех крупных центров, которые будут открыты в эти выходные, с указание предпочтительного временного интервала.

Дождитесь подтверждения системы (смс / электронная почта);

Вы должны явиться на вакцинацию в выбранное место и в согласованное время.