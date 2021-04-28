Известно, когда на нужды ЧМ по хоккею передадут "Арену Рига" и Олимпийский центр

По его словам, Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ) подтвердила, что "спортивная сторона" организации чемпионата находится в абсолютном порядке. И у Международной хоккейной федерации (IIHF) нет сомнений, что чемпионат пройдёт на выдающемся уровне.

Что относится к вопросам инфраструктуры, Северс рассказал, что как Олимпийский спортивный центр, так и "Арена Рига" будут полностью готовы к первым тренировкам. Он отметил, что искусственный газон Олимпийского центра покрывает сантиметровый слой льда.

В свою очередь опасения создаёт тренировочный холл стадиона "Даугава". Северс сказал, что строители тренировочного холла по-прежнему обещают, что к 30 апреля стадион будет сдан в эксплуатацию, а лёд толщиной не менее пяти сантиметров будет наморожен не позднее 11 и 12 мая. Северс уверен, что строители успеют и тренировочный холл будет полностью готов для использования хоккеистами. Он отметил, что для сдачи ледового холла стадиона "Даугава" в эксплуатацию льда быть не должно.

Северс подтвердил, что строительство ведется ежедневно и надзор за ним осуществляется регулярно.

По отношению к протоколам Covid-19 на "спортивной стороне" установлены ясные и строгие условия, в том числе соблюдение принципа "пузырей", тестирование и самоизоляция, которые необходимо будет соблюдать во время чемпионата. Северс рассказал, что в протоколах безопасности есть новинка - хоккеисты будут жить в гостиничных номерах по одному, а не по двое, как было предусмотрено ранее. Затраты на гостиницы покроет IIHF.

Без зрителей

Все представленные в оргкомитете чемпионата мира по хоккею стороны согласны, что чемпионат в основном должен пройти без зрителей, сообщил Северс.

Он отметил, что сегодня на заседании оргкомитета обсуждались возможности проведения матчей в присутствии зрителей, но и в этот раз дискуссия завершилась без конкретных решений.

Северс напомнил, что текущие требования по ограничению Covid-19 не предусматривают возможностей присутствия на чемпионате зрителей. Поэтому в качестве основной идеи оргкомитет планирует матчи без зрителей. Окончательное решение по этому вопросу примет Кабинет министров после 10 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет с 21 мая по 6 июня. Ранее планировалось, что турнир начнется 7 мая, однако он был перенесён на пару недель вперед, так как в Европе могут задержаться розыгрыши национальных чемпионатов.