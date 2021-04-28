Интересы белорусов власть не волнуют. Что политологи говорят о референдуме по Конституции

Валерий Карбалевич, политический аналитик:

На референдум выносится новый проект Конституции, и власть хотела бы его принять с помощью всенародного голосования. Ведь все главы, которые касаются органов государственного правления, могут приниматься только на референдуме. Так записано в действующей Конституции. Власти пытаются эту процедуру соблюдать, поэтому будут проводить этот референдум.

Что касается того, как референдум отразится на простых белорусах, то власть решает свои собственные проблемы и интересы белорусов ей, что называется, до фонаря. Поэтому сложно сказать, какая конструкция власти будет предусмотрена в новом проекте. Власти же прячут детали, непонятно, что они хотят получить, что зафиксируют в новой Конституции… Поэтому, пока не известно содержание проекта новой Конституции, говорить о чем-нибудь сложно. А вот во внешнем мире будут во многом ориентироваться на позицию тех центров белорусского протеста, которые сегодня в основном уже за границей. На их позицию будет ориентироваться и Запад, и все остальные.

Александр Класковский, политический аналитик:

Пока мы только в общих чертах знаем, что Александр Лукашенко анонсировал изменение Конституции, но, какого рода это будет изменение, вполне вероятно, он сам еще до конца не определился, ибо из его уст звучат противоречивые заявления. В свое время он, например, говорил, что новому президенту не стоит давать так много полномочий, сколько имеет нынешний президент, потому что тот может неправильно ими распорядиться. Я не дословно цитирую, но смысл был такой. В последнее время эти заявления изменились. Теперь он говорит о том, что Беларуси нужен сильный президент, сильная президентская власть. То есть непонятно самое главное: каково будет концептуальное направление изменений в Конституции. Стало складываться впечатление, что эти изменения будут чисто косметическими.

Поскольку информации мало, то обозреватели стали строить всякие гипотезы. Например, во властных кругах звучит идея придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. То есть появились версии, что Александр Лукашенко планирует с должности президента уйти на должность председателя президиума Всебелорусского собрания, у которого будут особые мощные полномочия. Но это все никак не подтверждается, это все только на уровне догадок.