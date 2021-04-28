Интересы белорусов власть не волнуют. Что политологи говорят о референдуме по Конституции

Валерий Карбалевич, политический аналитик:
На референдум выносится новый проект Конституции, и власть хотела бы его принять с помощью всенародного голосования. Ведь все главы, которые касаются органов государственного правления, могут приниматься только на референдуме. Так записано в действующей Конституции. Власти пытаются эту процедуру соблюдать, поэтому будут проводить этот референдум.
Что касается того, как референдум отразится на простых белорусах, то власть решает свои собственные проблемы и интересы белорусов ей, что называется, до фонаря. Поэтому сложно сказать, какая конструкция власти будет предусмотрена в новом проекте. Власти же прячут детали, непонятно, что они хотят получить, что зафиксируют в новой Конституции… Поэтому, пока не известно содержание проекта новой Конституции, говорить о чем-нибудь сложно. А вот во внешнем мире будут во многом ориентироваться на позицию тех центров белорусского протеста, которые сегодня в основном уже за границей. На их позицию будет ориентироваться и Запад, и все остальные.
Александр Класковский, политический аналитик:
Пока мы только в общих чертах знаем, что Александр Лукашенко анонсировал изменение Конституции, но, какого рода это будет изменение, вполне вероятно, он сам еще до конца не определился, ибо из его уст звучат противоречивые заявления. В свое время он, например, говорил, что новому президенту не стоит давать так много полномочий, сколько имеет нынешний президент, потому что тот может неправильно ими распорядиться. Я не дословно цитирую, но смысл был такой. В последнее время эти заявления изменились. Теперь он говорит о том, что Беларуси нужен сильный президент, сильная президентская власть. То есть непонятно самое главное: каково будет концептуальное направление изменений в Конституции. Стало складываться впечатление, что эти изменения будут чисто косметическими.
Поскольку информации мало, то обозреватели стали строить всякие гипотезы. Например, во властных кругах звучит идея придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. То есть появились версии, что Александр Лукашенко планирует с должности президента уйти на должность председателя президиума Всебелорусского собрания, у которого будут особые мощные полномочия. Но это все никак не подтверждается, это все только на уровне догадок.
Если резюмировать, то можно сказать, что пока не только широкая общественность толком не знает, в каком направлении будет идти изменение Конституции, не только окружение Лукашенко этого толком не представляет, но, похоже, и сам он терзается. Мы наблюдаем такую политическую драму человека, который привык за 26 лет правления к абсолютной власти. Он сделал простую и понятную ему систему: есть вот вождь, есть народ и никакие придаточные звенья и другие элементы политической системы ему не нужны. Это та ситуация, когда, с одной стороны, человек, который более четверти века правит Беларусью, понимает, что он не вечен и все равно придется организовывать транзит власти и как-то менять политическую систему в стране, а, с другой стороны, ему не хочется уходить и не хочется ломать вот эту, любовно созданную, систему. Так что пока прогнозировать, каково будет содержание этих изменений, очень трудно.