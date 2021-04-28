В США частная школа запретила работать вакцинированным учителям
Частная школа в Майами, штат Флорида, США, призвала своих учителей не вакцинироваться от Covid-19, в ином случае они не будут допущены к проведению уроков, сообщает ВВС.
Частная школа в Майами, штат Флорида, США, призвала своих учителей не вакцинироваться от Covid-19, в ином случае они не будут допущены к проведению уроков, сообщает ВВС.
Руководство Академии Центнера ссылается на распространенные в интернете необоснованные утверждения, что пребывание cреди вакцинированных людей может "негативно повлиять" на непривитых.
Учителям и родителям учеников разослали письмо, в котором школа призывает учителей и других работников, желающих привиться от Covid-19, сделать это после окончания учебного года. Частная школа "не может разрешить недавно привитым людям находиться вблизи учеников", указывается в письме. Те учителя, которые уже привились, должны сообщать об этом работодателям.
"Такова наша политика - насколько это возможно, не трудоустраивать никого, кто привился экспериментальной вакциной от Covid-19, пока не доступно больше информации", - указала глава центра Лейла Центнер.
"Для меня недопустимо, что вы находитесь в этой школе", - заявила она на прошлой неделе в записанном для работников видеосообщении.
Отвечая на вопросы о решении частной школы, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки указала, что вакцина от Covid-19 создана, чтобы "дети были в безопасности, родители были в безопасности, учителя были в безопасности".
Местное объединение учителей The United Teachers of Dade сообщило: "Нас ужасают небезопасные условия труда и нарушения прав работников, которые из-за нехватки представительства профсоюза и договорных обязательств приходится терпеть нашим коллегам, работающим в таких школах".
Лейла Центнер и ее муж Дейвид Центнер характеризуют себя как "защитники свободы здоровья", ранее они учили родителей своих учителей, как подавать нужные документы, чтобы обойти установленные во Флориде требования по вакцинации детей.
Центнер в соцсетях распространяет теории заговора и лживую информацию о Covid-19 и вакцинах против него, указывает CBS Miami. Недавно она утверждала, что у тысяч женщин внезапно началась менструация только потому, что они находились вблизи вакцинированных людей.
Академия Центнера - платная частная школа. Стоимость года обучения для ребенка дошкольного возраста начинается с 15 160 долларов (12 550 евро), а для ребенка основной школы достигает почти 30 000 долларов (24 850 евро).
В данный момент в США вакцину от Covid-19 получили более 140 миллионов жителей.