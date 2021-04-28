В США частная школа запретила работать вакцинированным учителям

Руководство Академии Центнера ссылается на распространенные в интернете необоснованные утверждения, что пребывание cреди вакцинированных людей может "негативно повлиять" на непривитых.

Учителям и родителям учеников разослали письмо, в котором школа призывает учителей и других работников, желающих привиться от Covid-19, сделать это после окончания учебного года. Частная школа "не может разрешить недавно привитым людям находиться вблизи учеников", указывается в письме. Те учителя, которые уже привились, должны сообщать об этом работодателям.

"Такова наша политика - насколько это возможно, не трудоустраивать никого, кто привился экспериментальной вакциной от Covid-19, пока не доступно больше информации", - указала глава центра Лейла Центнер.

"Для меня недопустимо, что вы находитесь в этой школе", - заявила она на прошлой неделе в записанном для работников видеосообщении. 4

Отвечая на вопросы о решении частной школы, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки указала, что вакцина от Covid-19 создана, чтобы "дети были в безопасности, родители были в безопасности, учителя были в безопасности".

Местное объединение учителей The United Teachers of Dade сообщило: "Нас ужасают небезопасные условия труда и нарушения прав работников, которые из-за нехватки представительства профсоюза и договорных обязательств приходится терпеть нашим коллегам, работающим в таких школах".

Лейла Центнер и ее муж Дейвид Центнер характеризуют себя как "защитники свободы здоровья", ранее они учили родителей своих учителей, как подавать нужные документы, чтобы обойти установленные во Флориде требования по вакцинации детей.

Лейла Центнер ФОТО: Скриншот

Центнер в соцсетях распространяет теории заговора и лживую информацию о Covid-19 и вакцинах против него, указывает CBS Miami. Недавно она утверждала, что у тысяч женщин внезапно началась менструация только потому, что они находились вблизи вакцинированных людей.

Академия Центнера - платная частная школа. Стоимость года обучения для ребенка дошкольного возраста начинается с 15 160 долларов (12 550 евро), а для ребенка основной школы достигает почти 30 000 долларов (24 850 евро).