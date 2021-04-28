Главное за 28 апреля ⟩ Трагический пожар и трое задержанных, смерть пострадавшего в Тукумсе и высылка дипломатов из РФ
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Трагический пожар в центре Риги. Равно утром в среду, 28 апреля, на улице Меркеля в Риге произошел пожар в незаконно работающем хостеле. Погибли восемь человек, еще минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь. На тушение пожара ушло семь часов. Был начат уголовный процесс, к вечеру стражи порядка задержали трех человек, однако более подробная информации об их личности нет, как и о личности и национальности погибших - они могут быть как гражданами Латвии, так и иностранцами.
Беженцы из Беларуси в Латвии, покушение на Лукашенко и события в штабе Тихановской. В среду вышел очередной выпуск передачи "Кто вам платит?". Главной темой эфира на этот раз стала Беларусь. Как белорусы со всего мира могут помочь родине и могут ли? Александр Лукашенко намерен подписать декрет о том, что в случае ЧС, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности страны. Что это значит? Почему трудно поверить в покушение на Лукашенко? Правда ли, что судьба Беларуси в руках России? Ответы на эти и другие вопросы ведущие искали в выпуске передачи.
Умер пострадавший в Тукумсе Нормунд Киндзулис. Он - один из двух парней, пострадавших в результате происшествия в Тукумсе - возможно, его облили горючей жидкостью и подожгли. Впрочем, полиция рассматривает и другие версии происшествия. Нормунд Киндзулис работал в NMPD с 2015 года, начинал в качестве фельдшера, позже окончил Колледж Красного Креста Рижского университета им. Страдиня и работал одновременно фельдшером в бригаде неотложной помощи и диспетчером в центре оперативного управления.
Россия высылает дипломатов стран Балтии и Словакии. Два сотрудника посольства Литвы, три - Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД РФ. Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.
Кариньш: правительство не рассматривает введение локдауна на майские праздники. Массовая вакцинация в Латвии начнется 3 мая, когда вакцины от Covid-19 станут доступны каждому. По словам Кариньша, в период крупных поставок вакцин основная задача будет заключаться в том, чтобы использовать как можно больше доз вакцин и не создавать запасов. Как подчеркнул премьер-министр, для снятия различных ограничений необходимо как можно скорее прививать население Латвии. Он заверил также, что введение локдауна на майские праздники правительство не рассматривает.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 967 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. За время пандемии в Латвии скончались 2118 больных Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 419,9 случая. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 693 человек. 11,5% - в тяжелом состоянии.
Лидеры по числу новых случаев Covid-19 - Рига, Ропажский край и Елгава. В Риге за сутки зарегистрировано 284 новых случая, а всего за 14 дней число заболевших в столице достигло 2642 человек. В Ропажском крае констатировано 46 новых случаев и 73 в целом за две недели. В Елгаве - 36 новых случаев и 383 за 14 дней.
Среди участников прошедшего в Цесисе концерта выявлено 29 случаев Covid-19. На прошедшем 16 апреля в концертом зале "Цесис" концерте Klātbūtne было констатировано 29 случаев Covid-19. Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) работает с этим конкретным случаем уже неделю, и сейчас установлено большое число контактных лиц. Заболевшие - в основном, представителя профессиональных музыкальных коллективов, в том числе хоров и оркестров.
Со временем для вакцинированных от Covid-19 могут быть введены преимущества. Какие? Как сообщили в Минздраве, дополнительные преимущества для привитых могут быть введены после того, как вакцины в Латвии будут доступны любому желающему, будет привита достаточно большая часть населения, особенно группы риска, в стране будет безопасная эпидемиологическая ситуация и возможность проверки факта вакцинации.
149 дней на территории Covid-19. Документальный фильм "Территория Covid-19", созданный командой TVNET Grupa, - это срез этих 149 дней, отражающий пройденный нами путь, во время которого остановилась культурная и развлекательная жизнь, приостановился бизнес, а в значительной части общества процветали теории заговора. Это время, которое, как лакмусовая бумажка, осветило наши истинные ценности и уровень понимания.
Хлоя Чжао - первая в истории китаянка, завоевавшая "Оскар" как режиссер. Но на родине о ней не пишут - почему? Лучшим фильмом "Оскара-2021" признали "Землю кочевников". Фильм получил еще две статуэтки - за лучшую женскую роль (Фрэнсис МакДорманд) и режиссуру (Хлоя Чжао). Именно о Хлое, чей фильм получил три награды в главных номинациях, и расскажем немного.
Конец сезона: в гнезде Милды съедено последнее яйцо. В гнезде морских орлов в Дурбе сюрпризов больше не ожидается - ни плохих, ни хороших. Последнее из трех яиц, которое не вылупилось, в среду съел сородич Милды.
Королева вышла из траура. Первая встреча - с послом Латвии. Первые после смерти принца Филиппа снимки королевы Елизаветы II показывают, что во вторник, 27 апреля, она провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка. На фото запечатлена королева, которая приветливо улыбается новым послам Латвии и Кот-д'Ивуара, которые отправились в Букингемский дворец.
Режиссер "Свингеров" с Дмитрием Нагиевым Андрей Экис: "Тема наркотиков популярна в молодежной среде". Андрей Экис - латвийский режиссер, который при необходимости снимет фильм в своем доме на Кипсале, вложив свои собственные деньги. Кинокритики его не очень любят, но, как говорит сам Экис, все просто делают свое дело. Ему очень нравятся комедии, но на этот раз история будет совсем не смешной.