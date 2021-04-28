Главное за 28 апреля ⟩ Трагический пожар и трое задержанных, смерть пострадавшего в Тукумсе и высылка дипломатов из РФ

События дня:

Трагический пожар в центре Риги. Равно утром в среду, 28 апреля, на улице Меркеля в Риге произошел пожар в незаконно работающем хостеле. Погибли восемь человек, еще минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь. На тушение пожара ушло семь часов. Был начат уголовный процесс, к вечеру стражи порядка задержали трех человек, однако более подробная информации об их личности нет, как и о личности и национальности погибших - они могут быть как гражданами Латвии, так и иностранцами.

Беженцы из Беларуси в Латвии, покушение на Лукашенко и события в штабе Тихановской. В среду вышел очередной выпуск передачи "Кто вам платит?". Главной темой эфира на этот раз стала Беларусь. Как белорусы со всего мира могут помочь родине и могут ли? Александр Лукашенко намерен подписать декрет о том, что в случае ЧС, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности страны. Что это значит? Почему трудно поверить в покушение на Лукашенко? Правда ли, что судьба Беларуси в руках России? Ответы на эти и другие вопросы ведущие искали в выпуске передачи.

Умер пострадавший в Тукумсе Нормунд Киндзулис. Он - один из двух парней, пострадавших в результате происшествия в Тукумсе - возможно, его облили горючей жидкостью и подожгли. Впрочем, полиция рассматривает и другие версии происшествия. Нормунд Киндзулис работал в NMPD с 2015 года, начинал в качестве фельдшера, позже окончил Колледж Красного Креста Рижского университета им. Страдиня и работал одновременно фельдшером в бригаде неотложной помощи и диспетчером в центре оперативного управления.

Россия высылает дипломатов стран Балтии и Словакии. Два сотрудника посольства Литвы, три - Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД РФ. Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.

Кариньш: правительство не рассматривает введение локдауна на майские праздники. Массовая вакцинация в Латвии начнется 3 мая, когда вакцины от Covid-19 станут доступны каждому. По словам Кариньша, в период крупных поставок вакцин основная задача будет заключаться в том, чтобы использовать как можно больше доз вакцин и не создавать запасов. Как подчеркнул премьер-министр, для снятия различных ограничений необходимо как можно скорее прививать население Латвии. Он заверил также, что введение локдауна на майские праздники правительство не рассматривает.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 967 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. За время пандемии в Латвии скончались 2118 больных Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 419,9 случая. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 693 человек. 11,5% - в тяжелом состоянии.