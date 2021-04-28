Призер Олимпиады из Беларуси объявил голодовку в знак солидарности с политзаключенными

Он решил продать на аукционе свою золотую медаль чемпионата Европы, а деньги передать семьям политзаключенным. Также в знак солидарности с политзаключенными Кравченко объявил 10-дневную голодовку.

"Я знаю, как тяжело сейчас семьям политзаключенных. Поэтому я решил выставить на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы в помещениях, чтобы помочь им. Она для меня дорога - я завоевал ее, выступая с серьезной травмой. На разминке перед самым стартом я едва не принял решение сняться с соревнований, но сквозь боль дошел до самого конца и выиграл. Тогда было больно. Но во сто крат больнее сейчас. Именно поэтому я также в знак солидарности с политзаключенными решил объявить 10-дневную голодовку", - заявил Кравченко.

Легкоатлет отмечает, что своим поступком "никого ни к чему не призывает и не советует за ним повторять". "Но мне очень тяжело переваривать эту ужасающую белорусскую реальность на данный момент!" - сказал он.

Спортсмен поделился воспоминаниями о своем задержании и десятисуточном аресте осенью прошлого года.

"8 ноября 2020 года меня задержали на стоянке в центре Минска и достали прямо из машины. Помню удар в висок, боль от стяжек на руках, 14 часов лицом к стене в РУВД и поездку в Жодино. А для своих родных я тогда просто пропал. Четыре дня у моего адвоката не было никакой информации о том, где я и что со мной. Когда детали и местонахождение все же удалось выяснить - это не очень помогло. За все время моего пребывания в Жодино я не получил ни одной передачи: ни продуктов, ни теплых вещей, ни зубной щетки. Я даже пропустил первый день рождения своей дочери и вернулся с коронавирусом. Но я хотя бы вернулся… Сотни же белорусов получили реальные сроки, а 357 из них признаны политзаключенными".

По словам легкоатлета, его пугает то, что аресты "превратились в обыденность, стали рутиной, и он не может с этим смириться".

"После моего освобождения прошло уже полгода, но я помню каждый день, который провел в Жодино. Помню камеру, постоянно включенный свет, как мы ползали на карачках, спали на полу, помню лица, обрывки фраз. Помню каждый из 10 дней", - добавил спортсмен.