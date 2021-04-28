"Авангард" впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

Шестой матч серии проходил на "Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина" и завершился победой хозяев со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственную шайбу в матче за 32 секунды до конца первого периода забросил Сергей Толчинский.

Толчинский, кстати, стал самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина игрок провёл 24 матча и набрал 20 (6+14) очков.

Таким образом, "Авангард" одержал победу в серии со счётом 4:2. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), в четвёртом матче снова выиграл (4:3 ОТ). Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую - в шестом (1:0).

Омский клуб стал победителем Кубка Гагарина с третьей попытки. В чемпионатах-2011/2012 и 2018/19 "Авангард" становился серебряным призёром турнира.

Отметим, что главный тренер омичей Боб Хартли стал вторым тренером, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Первым был канадец Майк Кинэн, который выиграл с "Магниткой" Кубок Гагарина в 2014 году и Кубок Стэнли с "Рейнджерс" в 1994-м.