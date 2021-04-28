Легендарный Мейвезер подерётся со звездой YouTube. Уже известна дата боя
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер вернётся на ринг, чтобы сразится с YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом сообщает ESPN.
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер вернётся на ринг, чтобы сразится с YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом сообщает ESPN.
Поединок Пола и Мейвезера состоится 6 июня в Майами. Американский боксёр сообщил, что бой пройдёт на Hardrock Stadium со зрителями, а билеты поступят в продажу на следующей неделе.
Изначально бой был запланирован 20 февраля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его.
44-летний Мейвезер завершил свою яркую карьеру с идеальной статистикой - 50 побед в 50 поединках (27 нокаутом). Свой последний бой американец провёл в декабре 2018-го, победив японского кикбоксёра Теншина Насукаву.
Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. За это время он пять раз становился чемпионом мира в разных весовых категориях.
26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Полаподписано более 20 млн пользователей.