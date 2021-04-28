Чт, 29.04.2021
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Легендарный Мейвезер подерётся со звездой YouTube. Уже известна дата боя

Флойд Мейвезер и Логан Пол ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер вернётся на ринг, чтобы сразится с YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом сообщает ESPN.

Поединок Пола и Мейвезера состоится 6 июня в Майами. Американский боксёр сообщил, что бой пройдёт на Hardrock Stadium со зрителями, а билеты поступят в продажу на следующей неделе. 

Изначально бой был запланирован 20 февраля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его.

44-летний Мейвезер завершил свою яркую карьеру с идеальной статистикой - 50 побед в 50 поединках (27 нокаутом). Свой последний бой американец провёл в декабре 2018-го, победив японского кикбоксёра Теншина Насукаву.

Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. За это время он пять раз становился чемпионом мира в разных весовых категориях.

26-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На YouTube-канал Полаподписано более 20 млн пользователей.

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