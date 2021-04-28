Легендарный Мейвезер подерётся со звездой YouTube. Уже известна дата боя

Поединок Пола и Мейвезера состоится 6 июня в Майами. Американский боксёр сообщил, что бой пройдёт на Hardrock Stadium со зрителями, а билеты поступят в продажу на следующей неделе.

Изначально бой был запланирован 20 февраля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его.

44-летний Мейвезер завершил свою яркую карьеру с идеальной статистикой - 50 побед в 50 поединках (27 нокаутом). Свой последний бой американец провёл в декабре 2018-го, победив японского кикбоксёра Теншина Насукаву.

Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. За это время он пять раз становился чемпионом мира в разных весовых категориях.