ВИДЕО ⟩ Хоккеист Кришьянис Редлихс завершил карьеру в сборной Латвии
Опытный латвийский защитник Кришьянис Редлихс провёл свою последнюю тренировку в составе сборной Латвии по хоккею.
Опытный латвийский защитник Кришьянис Редлихс провёл свою последнюю тренировку в составе сборной Латвии по хоккею.
После тренировки защитник в качестве благодарности получил от президента Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгара Калвитиса свитер, в котором он играл во время проверочных матчей в Словакии.
Прощаясь с коллегами по сборной, Кришьянис был лаконичен: "Вы заставляли меня выглядеть лучше".
В последний раз Кришьянис Редлихс выходил на лёд в официальных матчах сборной в 2016 году во время квалификации на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккеист ни разу не принимал участия в чемпионатах мира под руководством главного тренера сборной Боба Хартли, но был готов бороться за место в составе в этом году.
40-летний Редлихс за 18 лет в составе сборной Латвии принял участие в девяти чемпионатах мира и трёх Олимпиадах.
Всего в составе сборной Редлихс провёл 154 матча, набрав 29 (10+19) очков.
В настоящий момент Кришьянис продолжает учиться в Латвийской академии спортивной педагогики (LSPA) и уже в ближайшее время собирается начать полноценную тренерскую карьеру.