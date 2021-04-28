ВИДЕО ⟩ Хоккеист Кришьянис Редлихс завершил карьеру в сборной Латвии

После тренировки защитник в качестве благодарности получил от президента Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгара Калвитиса свитер, в котором он играл во время проверочных матчей в Словакии.

Прощаясь с коллегами по сборной, Кришьянис был лаконичен: "Вы заставляли меня выглядеть лучше".

В последний раз Кришьянис Редлихс выходил на лёд в официальных матчах сборной в 2016 году во время квалификации на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккеист ни разу не принимал участия в чемпионатах мира под руководством главного тренера сборной Боба Хартли, но был готов бороться за место в составе в этом году.

40-летний Редлихс за 18 лет в составе сборной Латвии принял участие в девяти чемпионатах мира и трёх Олимпиадах.

Всего в составе сборной Редлихс провёл 154 матча, набрав 29 (10+19) очков.