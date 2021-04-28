Чт, 29.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
2

Правозащитник: последние изменения в законодательстве Беларуси возвращают нас в коммунистическое прошлое

Минск. Беларусь. ФОТО: APF/ScanPix

Последние поправки в законодательство показывают, что кризис в Беларуси усугубляется и становится системным, считает зампредседателя правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.  Изменения в законе о политических партиях, по мнению Стефановича, приведут к ликвидации немногочисленных зарегистрированных оппозиционных партий. Закон об адвокатуре усиливает контроль Минюста над адвокатами. 

Наибольшее беспокойство у правозащитников вызывает законодательство о противодействии экстремизму. "Экстремизмом фактически будет являться публичная критика властей, правительства, - подчеркнул Стефанович. - Закон возвращает нас во времена махровой советчины, в наше коммунистическое прошлое, когда публичная критика советской власти расценивалась как "распространение измышлений, порочащих советский строй". 

Правозащитник отметил репрессивную направленность поправок и подчеркнул, что "все эти законы содержат расплывчатые, неконкретные формулировки, что будет позволять их использовать очень широко и выборочно в той или иной ситуации".

Изменения в законе о политических партиях, по мнению Стефановича, приведут к перерегистрации существующих политических партий и, как следствие, "к ликвидации тех немногочисленных зарегистрированных оппозиционных партий, которые сегодня у нас есть".

2

Закон об адвокатуре, считает правозащитник, еще больше усиливает контроль Минюста над адвокатами и институтом адвокатуры, "который и раньше не отличался своей независимостью, но теперь фактически это будет подконтрольный орган Министерства юстиции".

Закон о массовых мероприятиях, по словам Стефановича, ликвидировал "так недолго существующий уведомительный порядок проведения массовых мероприятий некоторых категорий", которым граждане не пользовались. "Это в свое время была широко разрекламированная властями якобы либерализация в сфере массовых мероприятий, хотя, надо сказать, особенно ей граждане не успели воспользоваться и не пользовались. Основное препятствие для реализации свободы собраний осталось - оплата расходов по проведению этих мероприятий их организаторами. Даже за одиночный пикет нужно было оплачивать расходы на проведение", - подчеркнул он.

Как считает Стефанович, в этих законах "нашли отголоски все практики, которые применялись и применяются сейчас" в Беларуси. По его словам, "у нас очень часто практика бежит вперед законов".

Наибольшее беспокойство у правозащитников вызывает законодательство о противодействии экстремизму. "Если проанализировать то, что будет являться экстремизмом, - это фактически публичная критика властей, представителей правительства, определенных должностных лиц, - подчеркнул Стефанович. -

Фактически этот закон возвращает нас во времена такой махровой советчины, в наше коммунистическое прошлое, когда любая публичная критика советской власти расценивалась как "распространение измышлений, порочащих советский строй". Соответственно это все влекло уголовную ответственность, во времена брежневщины - еще и принудительную психиатрию".

2

2 и 16 апреля Палата представителей приняла в первом и втором чтении соответственно поправки в закон о средствах массовой информации, в законодательство о противодействии экстремизму и о массовых мероприятиях. 21 апреля поправки одобрил Совет Республики. 16 апреля в первом чтении были приняты изменения в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь". Завершена разработка нового закона о политических партиях, однако его текст общественности неизвестен.

НАВЕРХ
Back