Правозащитник: последние изменения в законодательстве Беларуси возвращают нас в коммунистическое прошлое

Наибольшее беспокойство у правозащитников вызывает законодательство о противодействии экстремизму. "Экстремизмом фактически будет являться публичная критика властей, правительства, - подчеркнул Стефанович. - Закон возвращает нас во времена махровой советчины, в наше коммунистическое прошлое, когда публичная критика советской власти расценивалась как "распространение измышлений, порочащих советский строй".

Правозащитник отметил репрессивную направленность поправок и подчеркнул, что "все эти законы содержат расплывчатые, неконкретные формулировки, что будет позволять их использовать очень широко и выборочно в той или иной ситуации".

Изменения в законе о политических партиях, по мнению Стефановича, приведут к перерегистрации существующих политических партий и, как следствие, "к ликвидации тех немногочисленных зарегистрированных оппозиционных партий, которые сегодня у нас есть".

Закон об адвокатуре, считает правозащитник, еще больше усиливает контроль Минюста над адвокатами и институтом адвокатуры, "который и раньше не отличался своей независимостью, но теперь фактически это будет подконтрольный орган Министерства юстиции".

Закон о массовых мероприятиях, по словам Стефановича, ликвидировал "так недолго существующий уведомительный порядок проведения массовых мероприятий некоторых категорий", которым граждане не пользовались. "Это в свое время была широко разрекламированная властями якобы либерализация в сфере массовых мероприятий, хотя, надо сказать, особенно ей граждане не успели воспользоваться и не пользовались. Основное препятствие для реализации свободы собраний осталось - оплата расходов по проведению этих мероприятий их организаторами. Даже за одиночный пикет нужно было оплачивать расходы на проведение", - подчеркнул он.

Как считает Стефанович, в этих законах "нашли отголоски все практики, которые применялись и применяются сейчас" в Беларуси. По его словам, "у нас очень часто практика бежит вперед законов".

Наибольшее беспокойство у правозащитников вызывает законодательство о противодействии экстремизму. "Если проанализировать то, что будет являться экстремизмом, - это фактически публичная критика властей, представителей правительства, определенных должностных лиц, - подчеркнул Стефанович. -

Фактически этот закон возвращает нас во времена такой махровой советчины, в наше коммунистическое прошлое, когда любая публичная критика советской власти расценивалась как "распространение измышлений, порочащих советский строй". Соответственно это все влекло уголовную ответственность, во времена брежневщины - еще и принудительную психиатрию".