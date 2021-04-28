Коронавирус в мире: в Индии умерших сжигают на парковках, Pfizer обещает таблетки от ковида

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Суммарное число заболевших и умерших в мире продолжает расти, несмотря на то, что в ряде стран ситуация улучшается. По данным Университета Джонса Хопкинса, показатель инфицированных за последний год приближается к 149 млн, умерших уже больше 3 млн.

Индия: крематории на парковках

Внимание всего мира по-прежнему обращено к Индии, где число умерших от Covid-19 превысило 200 тыс. человек. За последние сутки в стране умерли еще 3293 заболевших, выявлено 360 тыс. новых случаев заболевания.

Однако эксперты считают, что на самом деле цифры выше, так как вести точную статистику в стране с населением в 1,3 млрд человек и ограниченными административными ресурсами невозможно.

В Индии катастрофически не хватает кислорода для больных ковидом ФОТО: Reuters

Дошло до того, что под крематории начали выделять городские парковки. Международное сообщество критикует правительство Нарендры Моди за недостаточно жесткие ограничительные меры.

Например, в марте в Индии не было запрещено проведение крупнейшего религиозного фестиваля Кумбха мела, собравшего около 150 млн паломников (это больше населения России). Даже в последний день фестиваля, когда ситуация в Индии стала угрожающей, в празднованиях приняло участие около 25 тыс. человек.

Сейчас в Дели обсуждается возможность введения локдаунов в 150 наиболее пострадавших регионах. Но даже на фоне эпидемиологической катастрофы в стране решение будет носить рекомендательный характер.

Женщинам на фотографии повезло, им достались койки в больнице и кислородные маски. Сотни жителей Индии умирают, так и не дождавшись помощи ФОТО: Getty Images

В Индии развернута одна из самых масштабных в мире кампаний по вакцинации населения. К июню власти рассчитывают привить 250 млн человек, однако пока обе дозы вакцины получило всего 1,6% населения. Страна заявляет о нехватке препаратов, несмотря на то, что является их крупнейшим производителем.

Великобритания, Ирландия, Германия, Сингапур и Австралия направили в Индию гуманитарную помощь, включающую респираторы, аппараты ИВЛ, запасы концентрированного кислорода и средства индивидуальной защиты. США говорят о готовности закупить для Индии миллионы доз вакцины AstraZeneca.

США празднуют "значительный прогресс"

США намерены отменить для вакцинированных правило ношения масок на улице. Президент Джо Байден заявил, что этот шаг - еще одно подтверждение тому, что страна совершила впечатляющий скачок в борьбе с вирусом.

"Нам все еще предстоит долгий путь в этой борьбе, многое надо успеть сделать в мае и июне, чтобы отметить 4 июля (День независимости США), но прогресс на лицо", - сказал он.

Фестиваля Burning Man не будет второй год подряд ФОТО: Getty Images

Между тем, знаменитый фестиваль Burning Man будет отменен второй год подряд. Мероприятие проходит ежегодно в пустыне штата Невада, оно начинается в последний понедельник августа и длится восемь дней.