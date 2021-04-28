Дело в политике или качестве? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"

Решение Бразильского национального агентства по санитарному надзору Anvisa отказаться от импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", принятое 26 апреля, раскололо бразильское общество. Ведь принято оно было на фоне непреклонно растущего числа новых заражений и летальных исходов у пациентов с COVID-19 в стране. Учитывая задержки с поставками вакцин других производителей, несколько бразильских штатов уже заявили о намерении добиваться разрешения на ввоз "Спутника V" в Верховном суде.

Между тем российская сторона заявила, что решение Бразилии отказаться от препарата вызвано политическими соображениями и было принято под давлением США. DW разбиралась, на какие именно проблемы обратили внимание бразильские эксперты.

Бразилия возлагала на "Спутник V" большие надежды

Сегодня в Бразилии используют две вакцины от коронавируса: китайскую Coronavac и британско-шведскую AstraZeneca (распространяемую под названием Covishield). Кроме того, для применения в условиях чрезвычайной ситуации в экстренном порядке в стране недавно были одобрены вакцины BioNTech/Pfizer и Johnson&Johnson.

Возможности для закупок других препаратов - важная тема на повестке не только федерального правительства Бразилии, но и губернаторов штатов и мэров городов. С российским препаратом "Спутник V" многие политики связывали надежду на повышение темпов вакцинации населения, однако решение национального фармрегулятора может сорвать уже запланированные поставки.

Бразильские штаты настаивают на закупке "Спутника V"

В начале апреля штат Сеара направил в Верховный суд Бразилии запрос на разрешение импорта шести миллионов доз вакцины "Спутник V", после чего суд отвел регулятору Anvisa определенный срок на принятие решения о допустимости закупок. Тем временем к запросу на разрешение импорта препарата из РФ присоединились еще 15 штатов.

Узнав о решении Anvisa не допускать импорта "Спутника V", многие не могли скрыть разочарования. "Это просто невероятно! Ведь из-за нехватки вакцины в Бразилии болеют и умирают люди", - цитируют местные СМИ реакцию губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса. В настоящее время группа из семи бразильских штатов готовится оспорить решение об отказе в импорте "Спутника V" в суде.

Федеральное правительство Бразилии - за импорт "Спутника V"

По сообщениям бразильских СМИ, правительство страны не ожидало, что фармрегулятор Anvisa откажется давать "зеленый свет" на закупку российского препарата. 26 апреля министерство науки Бразилии после проверки российской вакцины Национальной технической комиссией по биобезопасности (CTNBio) признало ее безопасной и разрешило производство "Спутника V" на территории страны.

В середине марта минздрав Бразилии подписал контракт о закупке 10 млн доз российской вакцины. Ее поставка должна была быть осуществлена во втором квартале 2021 года.

Почему в Бразилии не разрешили импорт вакцины "Спутник V"

Чем же руководствовалось агентство Anvisa, принимая решение об отказе в импорте вакцины "Спутник V"?