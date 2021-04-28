Дело в политике или качестве? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"

По его словам, во всех контрольных партиях вакцины "Спутник V", проверенных Anvisa, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. "Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека. - Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов. - Ред.)", - указал генеральный менеджер Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендес.
"Если производитель собирается сделать вакцину с неразмножающимся аденовирусом, а в итоге поставляет ее с размножающимся, то он противоречит собственной информации о препарате", - отметила в интервью бразильскому телеканалу GloboNews микробиолог Наталья Пастернак, глава бразильской некоммерческой организации Институт по вопросам науки (Question of Science Institute). По мнению эксперта, учитывая эти аргументы, решение Anvisa отказаться от импорта "Спутника V" было правильным.
"Вполне возможно, что в конечном итоге "Спутник V" окажется хорошим препаратом. Но мы не можем быть в этом уверены. И Anvisa не может предоставить нам соответствующую гарантию", - добавила Пастернак, подчеркнув, что регулятор руководствовался столь же строгими критериями и при оценке других вакцин.
Визит в Россию разочаровал экспертов из Бразилии
После визита в Россию в середине апреля представители Anvisa раскритиковали "отсутствие транспарентности" в лабораториях производителя "Спутника V".
В посещении Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина, им было отказано, сообщает регулятор. Из-за этого бразильским экспертам не удалось пообщаться с учеными, участвовавшими в создании препарата.
Бразильской делегации удалось побывать на двух заводах по производству вакцины, однако на одном из них они зафиксировали неудовлетворительные стандарты гигиены, указывают в Anvisa. Из-за этого бразильские специалисты сомневаются в соответствии высоким стандартам качества условий массового производства вакцины "Спутник V". "Результат нашей инспекции в России можно выразить одним-единственным словом: разочарование", - резюмирует представитель Anvisa Алекс Мачадо Кампос.
Реакция России на отказ Бразилии импортировать "Спутник V"
В Москве решение бразильского регулятора не допускать закупок вакцины "Спутник V" раскритиковали, назвав политическим.
"Мы действительно видим политический контекст в этом решении, - заявил в этой связи генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. - И он абсолютно задокументированный, потому что министерство здравоохранения США в своем годовом отчете очень гордо доложило, что убедило Бразилию не брать российскую вакцину". "Несмотря на различные попытки нанести ущерб российской вакцине, это очень сложно делать, потому что данные и в Венгрии, и в Мексике, и в Аргентине четко показывают, что это самая эффективная и безопасная вакцина", - добавил он.
Что касается заявлений бразильского регулятора о способности аденовируса в российской вакцине к репликации, в фонде отметили, что "технические комментарии Anvisa в отношении российской вакцины "Спутник V" не соответствуют действительности".
Какие еще вакцины были отклонены в Бразилии
Между тем "Спутник V" - не единственная вакцина от коронавируса, которая не выдержала проверку регулятором Anvisa в Бразилии. В конце марта аналогичное решение было принято в отношении препарата Covaxin индийского производителя Bharat Biotech. Перед этим, однако, бразильский минздрав сообщил о заключении контракта на поставку 20 млн доз этой вакцины.
Как и в случае "Спутника V", в Anvisa обосновали решение об отказе от импорта недостатком данных о вакцине.