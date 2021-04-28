"Манчестер Сити" забил 2 мяча за 7 минут и обыграл "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Матч состоялся на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершился победой английской команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 15-й минуте после передачи Анхеля Ди Марии открыл защитник парижан Маркиньос. На 64-й минуте полузащитник "Сити" Кевин Де Брёйне сравнял счёт, забив гол после передачи украинца Александра Зинченко.

Онкончательный счёт в матче на 71-й минуте установил нападающий Рияд Марез, который принёс "горожанам" важную выездную победу.

На 77-й минуте прямую красную карточку получил сенегальский полузащитник "ПСЖ" Идрисса Гуйе, который жёстко сфолил на Илкае Гюндогане.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и "ПСЖ" пройдёт 4 мая на стадионе "Этихад" в Манчестере.