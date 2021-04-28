Чт, 29.04.2021
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Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

"Манчестер Сити" забил 2 мяча за 7 минут и обыграл "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Футболисты "Манчестер Сити" ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду, 28 апреля, состоялся первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором французский "ПСЖ" принимал английский "Манчестер Сити".

Матч состоялся на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершился победой английской команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 15-й минуте после передачи Анхеля Ди Марии открыл защитник парижан Маркиньос. На 64-й минуте полузащитник "Сити" Кевин Де Брёйне сравнял счёт, забив гол после передачи украинца Александра Зинченко.

Онкончательный счёт в матче на 71-й минуте установил нападающий Рияд Марез, который принёс "горожанам" важную выездную победу.

На 77-й минуте прямую красную карточку получил сенегальский полузащитник "ПСЖ" Идрисса Гуйе, который жёстко сфолил на Илкае Гюндогане.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и "ПСЖ" пройдёт 4 мая на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Напомним, во втором полуфинале лондонский "Челси" на выезде сыграл вничью с мадридским "Реалом". Ответный поединок между этими командами пройдёт 5 мая на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

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