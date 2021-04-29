Ежегодно на водопаде Вентас-Румба в Кулдиге можно наблюдать выступление рыбы - она несколько недель прыгает как сумасшедшая, после чего в водах снова наступает спокойствие. Как долго в этом году еще можно будет наблюдать "прыгающую рыбу", и почему она вообще прыгает, рассказывает портал Apollo.

О самом широком водопаде в Европе - Вентас-Румбе в Кулдиге - знает и гордится почти каждый житель Латвии. И посмотреть на "летающую рыбу" ежегодно устремляется большое количество людей, однако, как много человек знает причину прыжков вимбы?

Забота о сохранении рода

Оказывается, наблюдаемое ежегодно весной и осенью необычное поведение рыбы можно объяснить очень просто - вимба отправляется на поиски лучшего места для нереста. Она, направляясь на места нереста в верхней части Вентас-Румбы, сам двухметровый водопад пытается преодолеть, прыгая в воздух.

Насколько бы удивительным это не казалось, части рыбы это действительно удается сделать и она отправляется дальше заботиться о существовании своего рода, информирует Управление по защите природы.

Как долго это продлится этой весной?

Несмотря на то, что феномен наблюдается ежегодно, и в этом году людей интересует, прыгает ли уже вимба, и если да, то как долго за этим можно будет наблюдать.

В четверг, 22 февраля, портал Visit Kuldīga у себя в Facebook сообщил, что за "прыгающей рыбой", возможно, можно будет наблюдать целые две недели, поэтому жителей приглашают увидеть этот природный феномен, не забывая об установленных в связи с Covid-19 ограничениях.

"Отвечая на самый актуальный вопрос этого месяца - да, рыба уже прыгает! Воздух и вода постепенно прогреваются, вимба становится активнее и уже пробует свои силы в высоких прыжках", пишет Visit Kuldīga.