В Китае мужчина "на удачу" перед рейсом бросил в двигатель самолета монеты

В Китае некий мужчина перед полетом бросил в двигатель самолета несколько монет и загадал желание, надеясь на удачный полет и посадку.

У экипажа самолета возникли подозрения в готовности рейса, когда в ходе проверки перед взлетом на земле у двигателя самолета были найдены несколько монет.

Мужчина завернул монеты в красную бумагу и бросил их в направлении двигателя. 2

Несмотря на обнаружение монет и факт, что господин желал только хорошего, авиакомпания из соображений безопасности решила отменить полет.

В итоге, ему, как и еще 147 пассажирам и экипажу, пришлось ждать следующего дня, чтобы добраться до пункта назначения.