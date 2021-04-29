Чт, 29.04.2021
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Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

В Китае мужчина "на удачу" перед рейсом бросил в двигатель самолета монеты

Иллюстративное фото ФОТО: frank_peters/Shutterstock.com

В Китае мужчина "на удачу" бросил в двигатель самолета монеты, однако по этой причине рейс отменили полностью, пишет Apollo со ссылкой на Daily Mail.

В Китае некий мужчина перед полетом бросил в двигатель самолета несколько монет и загадал желание, надеясь на удачный полет и посадку.

У экипажа самолета возникли подозрения в готовности рейса, когда в ходе проверки перед взлетом на земле у двигателя самолета были найдены несколько монет.

Мужчина завернул монеты в красную бумагу и бросил их в направлении двигателя.

Несмотря на обнаружение монет и факт, что господин желал только хорошего, авиакомпания из соображений безопасности решила отменить полет.

В итоге, ему, как и еще 147 пассажирам и экипажу, пришлось ждать следующего дня, чтобы добраться до пункта назначения.

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