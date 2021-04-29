В Китае мужчина "на удачу" перед рейсом бросил в двигатель самолета монеты
В Китае мужчина "на удачу" бросил в двигатель самолета монеты, однако по этой причине рейс отменили полностью, пишет Apollo со ссылкой на Daily Mail.
В Китае мужчина "на удачу" бросил в двигатель самолета монеты, однако по этой причине рейс отменили полностью, пишет Apollo со ссылкой на Daily Mail.
В Китае некий мужчина перед полетом бросил в двигатель самолета несколько монет и загадал желание, надеясь на удачный полет и посадку.
У экипажа самолета возникли подозрения в готовности рейса, когда в ходе проверки перед взлетом на земле у двигателя самолета были найдены несколько монет.
Мужчина завернул монеты в красную бумагу и бросил их в направлении двигателя.
Несмотря на обнаружение монет и факт, что господин желал только хорошего, авиакомпания из соображений безопасности решила отменить полет.
В итоге, ему, как и еще 147 пассажирам и экипажу, пришлось ждать следующего дня, чтобы добраться до пункта назначения.
Man Throws Coins Into Plane Engine For ‘Good Luck’ Before Flight https://t.co/bZZa7JFO1X #SmartNews— Uniquely Me #Resist #FBR 🇺🇸#FBRParty🌊 (@PsychicHealerC) April 28, 2021