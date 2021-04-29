Риекстиньш: высылку нескольких дипломатов из страны не надо оценивать как что-то особое

Посол пояснил, что, судя по решению совершить симметричный ответный шаг, можно сделать вывод, что Россия решила не эскалировать ситуацию, в отличие от "одного-второго случая", когда, отвечая на решения других стран, Россия высылала большее число дипломатов.

Риекстиньш отметил, что обмен высылкой дипломатов не стоит оценивать как что-то особенное или невиданное, так как у каждого государства есть право выслать дипломатов другой страны. "Конечно, это неприятно, но это и не что-то невиданное или чрезвычайное", - указал дипломат.

Он также отметил, что

пока что преждевременно оценивать, что для Латвии будет означать включение Россией страны в список недружественных государств, так как пока что о возможном содержании такого документа информации нет.

Напомним, два сотрудника посольства Литвы, три - Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщил МИД РФ.

Об этом решении было объявлено послам Латвии Марису Риекстиньшу, Литвы - Эйтвидасу Баярунасу и временному поверенному в делах Эстонии Пирету Рейтнамму Бенно. Их вызвали на Смоленскую площадь 28 апреля.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - говорится в сообщении МИД РФ.

В этот же день в МИД был вызван посол Словакии Любомир Регак, и ему объявили о высылке трех сотрудников посольства страны, которые объявлены персонами нон грата.

Страны Балтии 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Словакия выслала трех сотрудников российского посольства 22 апреля.

До этого МИД Чехии призвал партнеров по НАТО и Евросоюзу выслать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой.